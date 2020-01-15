Хорошая база для уверенного старта экономического года

Государство 15 января, 2020 | Автор : admin

Оптимизм, удовлетворение проделанной работой и уверенность в завтрашнем дне. Такой настрой задал министр экономики Тигран Хачатрян, подводя итоги прошлого года и информируя о предстоящей работе возглавляемого им ведомства на состоявшейся вчера пресс-конференции.

Свое выступление перед журналистами министр начал с констатации: “Мы начали очень хороший год, потому что он построен на очень хорошей базе 2019”. В обоснование этого довода Тигран Хачатрян по итогам 11 месяцев прошлого года привел некоторые экономические показатели. Так, ожидаемый годовой показатель экономической активности составит 7,5%. При этом, что немаловажно, существенное значение в составе этого показателя имеет цифра промышленного роста, которая, по данным за 11 месяцев, составила 9,3%. Примерно на том же уровне показатели роста внутреннего торгового оборота — 9,2% и экспорта — 9%. Несколько менее впечатляющий рост в строительной отрасли — 4,5%. Зато сфера услуг вышла в лидеры: целых 15% годового роста.

“Это означает, что мы в 2019 году, хотя окончательные итоги годового ВВП пока не подведены, но уже можем сказать, что у нас будет как минимум 7,5% годового роста, и это чрезвычайно важное достижение по итогам нашей работы за последние полтора года”, — заявил Т.Хачатрян. Он особо привлек внимание к росту показателя занятости, который зарегистрирован по итогам первых девяти месяцев прошедшего года. По официальным статистическим данным, в частном секторе показатель занятости вырос на 40 тысяч работников.

Хороший показатель ожидается и по расчету валового внутреннего продукта на душу населения в 2019 году. Министр сообщил, что он составит $ 4650.