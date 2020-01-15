Бакинский ад

Азербайджан должен ответить за преступления

В эти дни исполняется 30-я годовщина армянских погромов в Баку. 13 января 1990г. целенаправленные притеснения армян Баку переросли в повсеместную и организованную резню.

30 лет назад азербайджанская столица была залита армянской кровью. “Группы молодых вооруженных азербайджанцев, численностью человек по 20-30, врывались в квартиры армян, зверски убивали хозяев, не считаясь с возрастом и полом, после чего приступали к грабежу. К ним с энтузиазмом присоединялись соседи жертв, тут же захватывая освободившуюся квартиру, дрались между собой, не поделив что-нибудь из награбленного. Трупы выбрасывали из окна, и на улице над ними продолжали глумиться. Женщин и мальчиков, прежде чем убить, по очереди насиловали на глазах у всех. Дети не отставали от взрослых, тащили все, что могли унести, под одобрительные крики родителей. На площади “Украины” примерно сорок этих зверей насиловали пятнадцатилетнюю армянку, сменяя друг друга под восторженное улюлюканье их же женщин и детей. На улице Камо на балконной решетке распяли девочку лет десяти, она висела там до самого ввода войск. Около кинотеатра “Шафаг” на костре живьем жгли детей”, — вспоминает русский морской офицер Александр Сафаров (artofwar.ru).

Действия убийц показывают, что подготовка к геноциду бакинских армян 13-19 января 1990г. велась загодя. У них была карта с четким обозначением армянонаселенных районов Баку. Службами коммунального хозяйства и полицейских подразделений был составлен специальный список, в котором указывались личные данные армян по адресам квартир и номерам телефонов. В преддверии 13 января телефоны квартир армян отключали. На стенах зданий, где проживали армяне, делались соответствующие отметки.