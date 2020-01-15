Российская общественность всегда с большим интересом относилась к современному искусству Армении. Ее выдающиеся представители вписали золотые страницы в мировую историю изобразительного искусства. А за многие века культурных связей России с Арменией лучшие русские художники посвящали свои произведения Армении, вдохновленные ее древней культурой и историческим величием.

В очередной раз наша страна глазами русских художников будет представлена в рамках всероссийской выставки-конкурса “Армения глазами русских художников”, которая пройдет с 20 января по 20 февраля в Культурном центре посольства Армении в России. Согласно информации, предоставленной “РА” Культурным центром посольства Армении в РФ, объединяя в своем арт-пространстве уникальное слияние культур двух великих народов, в галереях Культурного центра будут выставлены произведения русских художников, посвященных Армении. В частности, полотна Ирис Аполло, Дмитрия Виноградова, Виктора Голубева, Елены Плотниковой, Ольги Баладинской, Сергея Борисова, Ольги Никоновой, Ольги Бавыкиной, Анны Угрюмовой и других…

Отметим, что экспозиция состоит из отобранных оргкомитетом работ русских современных профессиональных художников, представивших отборочной комиссии до трех работ, посвященных Армении или армянской культуре.

Жюри конкурса состоит из известных деятелей культуры и искусства Армении и России. Художник-победитель конкурса будет награжден почетным дипломом посольства Армении и получит возможность посещения Армении летом 2020 года. Обладатель же приза зрительских симпатий получит приоритетную возможность персональной выставки в культурном центре посольства Армении в нынешнем году.