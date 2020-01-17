У Ереванского русского драматического театра им. К.Станиславского новый директор

После почти года неопределенности теперь у Ереванского русского драматического театра им. К.Станиславского есть директор. Приказом министра образования, науки, культуры и спорта РА Араика Арутюняна на эту должность назначена директор Международного театрального фестиваля “Арммоно”, актриса Ереванского национального академического театра им. Г.Сундукяна Марианна Мхитарян.

Выборы прошли 26 декабря 2019 года в Министерстве образования, науки, культуры и спорта РА.

Об этом 14 января на встрече с коллективом Русского драматического театра им. К.Станиславского сообщил замминистра образования, науки, культуры и спорта РА Ара Хзмалян. Отметим, что М.Мхитарян шесть месяцев являлась врио директора Ереванского русского драматического театра им. К.Станиславского.

В планах нового директора, в частности, техническое обустройство театра и расширение малого зрительного зала. По словам г-жи Мхитарян, световое и звуковое оборудование театра устарело, что может свести на нет даже самую блестящую работу актеров и режиссеров.

Надо сказать, что театр Станиславского в последнее время радует публику новыми премьерами как для взрослых, так и детей. А за счет слаженной работы и грамотной пиар-компании численность посещения театра увеличилась, что вселяет в коллектив уверенность в том, что этот очаг культуры станет местом притяжения для еще большего числа зрителей, в том числе и туристов. Последние (преимущественно из России) на новогодних каникулах очень активно бронировали билеты онлайн и смотрели спектакли. Так что впереди много работы, а также участие в различных фестивалях и, естественно, новые премьеры. По словам Мхитарян, поддержку в реализации планов окажет и правительство, а также ряд организаций, в частности, Российский центр науки и культуры в Ереване.