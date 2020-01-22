Зверства против армян в Азербайджане должны быть осуждены

Депутаты парламентов Республики Армения и Республики Арцах приняли совместное заявление, осуждающее погромы армян, организованные и проведенные в Баку 30 лет назад. Заявление было единогласно принято 18 января по завершении совместного специального заседания Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Национальными собраниями Республики Армения и Республики Арцах, посвященного 30-летию армянских погромов в Баку.

В заявлении отмечается, что 13-19 января 1990г. в столице Азербайджана с ведома и попустительства государственных органов было совершено систематическое и массовое убийство армянского населения. Сотни армян стали жертвами насилия, совершенного на этнической почве. Имущество армян было разграблено и конфисковано. Более четверти миллиона армян из Баку, оказавшись перед угрозой физического истребления, бежали в различные страны мира.

Подчеркивается, что резня армян в Баку стала результатом широкомасштабной политики расовой дискриминации, развязанной радикальными татарскими силами в отношении армян в Баку еще в начале XX века и последующей политики азербайджанских властей в конце 1980-х годов, что привело к резкому уменьшению числа армян на территориях, находящихся под контролем Азербайджана. К концу 1990-х годов эта политика возобновилась с новой силой, в результате чего армянское население Баку и других населенных пунктов Азербайджанской ССР подвергалось опасности быть уничтоженным.

«Констатируя, что вопреки фактам, зафиксированным международным сообществом и правозащитными организациями, власти Азербайджана по-прежнему отрицают свою геноцидальную деятельность, искажают реалии и избегают ответственности,

подчеркивая продолжающуюся по сегодняшний день официальную антиармянскую политику в Азербайджане и совершенные в ее контексте эти и другие преступления, погромы в Сумгаите и Кировабаде, массовые убийства в апреле 2016г. арцахского гражданского населения в деревне Марага, во время вооруженных действий против гражданского населения и военнопленных в ходе агрессии азербайджанских ВС,

продолжающееся разрушение армянского культурного наследия, а также деармянизация территорий современного Арцаха, находящихся под оккупацией Азербайджана, свидетельствуют о намерении азербайджанских властей уничтожить армян и все следы пребывания армянна территориях, находящихся под их контролем,

принимая за основу положения Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, Всеобщей декларации прав человека, Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Международного пакта о гражданских и политических правах и других международных мер защиты прав человека и основных свобод, закрепленные в документах, а также во внутренних законах всех демократических государств,

Межпарламентская комиссия «Армения-Арцах» по итогам состоявшегося 18 января совместного заседания, воздает дань памяти наших соотечественников, погибших в Баку 30 лет назад, и поднимает голос во имя законности и своевременности справедливой компенсации потерь армянского населения,

Осуждает продолжающуюся антиармянскую политику Азербайджанской Республики. Считает неприемлемыми любые проявления ксенофобии, экстремизма и терроризма. Подтверждает, что преступления против человечности не имеют срока давности и подчеркивает, что осуждение прошлых преступлений является наиболее важной гарантией предотвращения новых преступлений. Призывает парламенты и парламентские ассамблеи, международные организации, правозащитные организации осудить зверства, совершенные Азербайджаном против армянского населения Сумгаита, Кировабада (Гандзака), Баку, и нарушения международного гуманитарного права, которые угрожают стабильности и развитию не только армянского народа, но и всего региона; принять меры для их предотвращения и поддержания», — отмечается в заявлении.

Авторы заявления вновь подтверждают, что Армения и Арцах, являясь гарантами мирной жизни армянского народа на своей родине, требуют осуждения зверств против армян и предоставления справедливого возмещения их жертвам и преемникам.