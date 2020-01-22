Безопасное существование армян Арцаха под суверенитетом Азербайджана невозможно

Регион 22 января, 2020 | Автор : admin

Армянские погромы в Сумгаите, Баку, Кировабаде, периодический характер этих погромов, повторение погромов несколько раз в столетии, другие повторяющиеся проявления антиармянской политики, предшествовавшие и последовавшие за ними, делают невозможным безопасное физическое существование армян Арцаха под суверенитетом Азербайджана, подчеркнул в своем выступлении спикер НС РА Арарат Мирзоян. Соответственно, единственный возможный путь существования арцахских армян — это самоопределение Арцаха, и Республика Армения является гарантом реализации этого права арцахского народа, сказал он.

Мирзоян напомнил, что только в ХХ веке в Баку, объявленном центром мультикультурализма, трижды осуществлялись подобные массовые убийства. Те же события, с тем же почерком, в том же городе также произошли в 1905 и 1918гг. Незадолго до этих массовых убийств в 1990г. были массовые убийства в Сумгаите и Кировабаде (Гандзак). Вскоре после погромов в Баку армянские погромы начались в Мараге и в других населенных пунктах. Политика арменофобии проявилась и в XXI веке. Так, власти Азербайджана объявили героем азербайджанского офицера Рамиля Сафарова, который в 2004г. топором зарубил спящего армянского лейтенанта Гургена Маргаряна в Будапеште, где они находились на англоязычных курсах программы НАТО «Партнёрство во имя мира». В ходе азербайджанской агрессии против Арцаха в апреле 2016г. в Талыше были жестоко убиты мирные жители. Арменофобия в Азербайджане проявляется во всем — от материалов школьных учебников до заявлений президента этой страны, в которых весь армянский народ объявлен подлежащим уничтожению врагом Азербайджана.

Мирзоян указал на важность точной оценки международным сообществом погромов армян в столице Азербайджана 30 лет назад, отметив, что таким образом можно предотвратить новые преступления против человечества со стороны властей Азербайджана. «Я хочу предупредить международное сообщество, что коренные народы Азербайджана сегодня сталкиваются с почти такой же опасностью, что и армяне в конце прошлого века. Чтобы пресечь такое поведение со стороны властей Азербайджана и предотвратить новые преступления против человечности, я придаю большое значение правильной оценке международным сообществом и его парламентами-партнерами совершенных преступлений», — сказал спикер НС РА.