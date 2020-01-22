Граждане могут выступать с законодательной инициативой

Государство 22 января, 2020 | Автор : admin

Парламент принял в первом чтении законодательную инициативу депутатов от фракции “Мой шаг” Амазаспа Даниеляна и Эрикназ Тигранян «О внесении дополнений и изменений в Конституционный закон РА “О референдуме”.

Корректировками Конституции РА 2015 года гражданам РА предоставлено право выступать с законодательной инициативой о принятии того или иного законодательного акта или проведении референдума посредством решения НС.

Это положение Основного Закона вступило в силу в 2018 году, и граждане РА пока не имели повода воспользоваться этим правом. Вопрос этот регулируется также Законом РА «О референдуме», согласно которому 50 граждан страны, обладающих избирательным правом, могут выступить инициаторами.

Однако цифру 50 депутаты сочли чрезмерной, и вот во вторник парламент принял в первом чтении законодательную инициативу депутатов от фракции “Мой шаг” Амазаспа Даниеляна и Эрикназ Тигранян «О внесении дополнений и изменений в Конституционный закон РА “О референдуме”.

Народные избранники предлагают сократить наполовину минимальное число членов инициативной группы, формируемой для вынесения на референдум проекта закона, о вынесении проекта закона Национальному Собранию или о внесении изменения в закон, принятый путем референдума, снизив с 50 до 25 человек, а также срок сбора подписей, установленный в 45 дней, увеличить до 60.

Подчеркнем еще раз: эту корректировку парламентарии предлагают в Конституционном законе РА «О референдуме».

Дабы инициатива в виде законопроекта стала предметом обсуждения НС, инициативная группа должна заручиться еще и поддержкой минимум 50 тысяч граждан РА, обладающих избирательным правом, что зафиксировано в Конституции РА образца 2015 года.

В ходе обсуждения ряд депутатов выразили опасение, что данная корректировка открывает возможность вынесения на обсуждение НС или референдум законопроектов, содержащих серьезную угрозу для государства.

Оставив в стороне то важное обстоятельство, что решения, в конечном счете, принимает депутатский корпус, рассмотрим, какие вопросы, согласно Закону «О Референдуме», могут быть вынесены на всенародное обсуждение.

Согласно ст. 4, таковыми могут быть: проект Конституции; проекты изменений к главам 1-3, 7, 10 и 15 Конституции, а также к статье 88, в первом предложении части 3 статьи 89, части 1 статьи 90, части 2 статьи 103, статьях 108, 115, 119, 120, 123-125, 146, 149 и 155, части 4 статьи 200 Конституции; вопросы, связанные с членством Республики Армения в надгосударственных международных организациях, а также изменением территории Республики Армения; проект закона о внесении изменений в закон, принятый посредством референдума.

В ответ на опасения депутатов, заметим, что закон запрещает выносить на референдум проекты изменений в Конституции, предусматривающие изменение статьей 1-3 и 203 Конституции; проекты законов, относящиеся к предмету правового регулирования конституционных законов, государственному бюджету, налогам, пошлинам, другим обязательным платежам, амнистии, обороне и безопасности государства, международным договорам, административному территориальному делению, созданию межмуниципальных объединений, составу, структуре и порядку деятельности правительства; проекты (вопросы), уже вынесенные на референдум в течение предшествующего года и сходные по содержанию и др.

Возвращаясь к инициативе граждан, заметим: согласно п.6 ст.109 Основного закона страны, как минимум пятьдесят тысяч граждан, обладающих избирательным правом (число может быть изменено исключительно посредством референдума), имеют право на предложение Национальному Собранию проекта закона в порядке гражданской инициативы. По предложению депутатов возможности гражданской инициативы граждан еще более упростились.

Заметим, что достаточно серьезные дебаты едва не трансформировались в фарс, когда депутат от фракции «Процветающая Армения» Сергей Багратян ни с того, ни с сего предложил пренебречь требованием Конституции относительно сбора 50 тысяч подписей для представления законодательной инициативы в НС, заявив, что Конституция здесь ни при чем – в любом случае она должна реформироваться, поскольку, по его словам, «ни одна Конституция не может запретить нам вносить правильные законопроекты, созидательная мысль важнее, чем Конституция». Неизвестно, как отреагировала родная партия на столь эксцентричное заявление народного избранника, однако зал хохотал… Депутатов развеселили и поразили призывы коллеги игнорировать Основной Закон страны, однако выступивший затем депутат от фракции «Мой шаг» напомнил необходимость строжайшего соблюдения Конституции. Одним словом, избранный народом законодатель, открытым текстом призвавший к попранию Основного Закона, поддержки не нашел.