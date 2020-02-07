Идлиб преткновения

Турция пытается защитить террористов, которых использует в Сирии в собственных геополитических целях

Артиллерийский удар сирийских правительственных сил по колонне турецких военных 3 февраля, в результате которого погибли не менее шести турецких военнослужащих, а еще 14 были экстренно госпитализированы с ранениями и травмами различной степени тяжести, буквально взбесил президента Турции Реджепа Эрдогана.

Известный своей вспыльчивостью турецкий лидер обвинил во всех смертных грехах не только главу Сирии Асада, но и Россию — за поддержку законно избранного президента САР и, как он считает, за разрешение сирийской армии проводить военную операцию в Идлибе, что, по словам Эрдогана, привело к появлению более 1 млн беженцев, направившихся в сторону Турции. О том, что колонна турецких военных незаконно вторглась на территорию САР через сирийско-турецкую границу, проигнорировав предупреждение Дамаска о недопустимости вторжения, Эрдоган, знамо дело, промолчал. А в ответ на удары сирийской армии турецкая артиллерия нанесла по сирийским военным ряд ударов, в результате которых погибли не менее 35 военнослужащих САР. При этом, вопреки договоренностям между Россией и Турцией касательно деэскалации ситуации на территории Сирии, турецкие истребители F-16, взлетев с одной из авиабаз, нарушили воздушное пространство САР и нанесли ракетные удары по позициям сирийской армии.

Турция начала стягивать военную технику на границу с Сирией 1 февраля для подкрепления находящегося в сирийских провинциях турецкого военного контингента. По данным источников базирующейся в Лондоне НПО “Сирийская обсерватория прав человека”, Турция уже перебросила в район сирийского города Саракиб в провинции Идлиб дополнительные силы, которые установили три блокпоста на подступах к этому населенному пункту. Этот шаг НПО рассматривает как демарш Анкары в сторону России, поддерживающей наступление правительственных войск Башара Асада в Идлибе.

При этом Эрдоган нагло потребовал от правительства Сирии незамедлительно вывести свои войска за пределы турецких позиций в сирийской провинции Идлиб. Выступая в парламенте, он пригрозил, что, если Асад в течение февраля не отведет своих военных за пределы наших наблюдательных пунктов, то Турция будет вынуждена сделать это сама — мол, турецкие войска имеют право на самооборону. Это на оккупированной-то турками территории?! Более того, Эрдоган посоветовал Москве не стоять на пути турецких военных, “не переходить им дорогу”, а при телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным цинично заявил о нежелании портить с Россией отношения и попросил Путина воздействовать на Асада.

Мы не раз отмечали, что Турция воспринимает эту часть Сирии как территорию, исторически принадлежащую Анкаре, и обустраивается в Идлибе, целенаправленно отуречивая проживающее там население и развивая инфраструктуру этого региона в своих интересах. Идлиб — единственный в Сирии регион, который с 2012г. находится под контролем незаконных вооруженных формирований. В 2017г. там была создана так называемая “северная зона деэскалации”, куда эвакуировались боевики из Восточной Гуты и с юга Сирии. На территории Идлиба расположены 12 наблюдательных постов турецкой армии. Понятно, почему при всем нежелании конфликтовать с Россией Эрдоган вместе с тем подчеркивает, что не позволит властям Сирии заполучить эту территорию.

Причем обосновавшиеся в Идлибе террористические формировани он рассматривает как своеобразный людской резерв, который можно использовать в своих далеко идущих геополитических устремлениях, и всячески пытается спасти их от уничтожения, называя их “сирийцами, которые защищают свою землю”.

Однако, несмотря на яростные окрики Эрдогана, сирийская правительственная армия продолжает наступление в Идлибе. По сообщению РИА Новости со ссылкой на военный источник, сирийская армия установила полный контроль над городом Саракиб в провинции Идлиб и окружает три турецких наблюдательных пункта. Город Саракиб является ключевым в Идлибе и стратегически важным ввиду расположения на перекрестке международных трасс M4 (Латакия — Алеппо) и M5 (Дамаск — Алеппо). Если в ответ Турция, как угрожает Эрдоган, начнет новую военную операцию в Сирии, то может произойти прямое столкновение между турецкой и сирийской армиями, что, как отмечают эксперты, способно нарушить баланс сил в Сирии, столь тщательно выстраиваемый Россией последние три года. Продолжение военной операции чревато и непосредственной угрозой для российских военных, оказывающих сирийской армии поддержку как с воздуха, так и на земле. Некоторые эксперты не исключают, что Москва и Анкара могут договориться о новом разделе Идлиба на зоны.

США, Франция и Великобритания запросили обсуждение в Совете безопасности ООН ситуации на северо-западе Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Совбезе. “США, Франция и Великобритания запросили брифинг СБ ООН по ситуации на северо-западе Сирии с участием спецпосланника генсека ООН по САР Гейра Педерсена и представителей Управления по координации гуманитарных вопросов”, — сказал собеседник агентства. Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш призвал немедленно прекратить боевые действия на северо-западе Сирии. В сентябре генсек Гутерреш объявил состав комиссии по расследованию воздушных атак на объекты гражданской инфраструктуры на северо-западе Сирии. Запрос на проведение такого расследования ранее направили 10 стран СБ — Великобритания, Франция, США, Германия, Бельгия, Перу, Польша, Кувейт, Доминиканская Республика, Индонезия. Комиссия была создана после того, как ряд западных стран обвинил сирийские власти и российских военных в ударах по больницам в Идлибе. Москва эти обвинения отвергает. Комиссия должна представить доклад генсеку организации к 13 марта.

Однако до 13 марта в Идлибе может произойти все что угодно…