Праздничная, радостная и “хулиганская” история

Веселый, праздничный спектакль, в котором много пластики, танцев и глубокой, туманяновской философии… Ереванский государственный русский драматический театр им. К.Станиславского готовит новую премьеру. 28 февраля публике будет представлена правдивая история в одном действии “Храбрый Назар”.

Спектакль приурочен к 150-летию Ованеса Туманяна: репетиции начались еще в прошлом году, когда и отмечался юбилей. Но из-за плотного графика и множества новых спектаклей премьера выпускается в начале нового года. В беседе с “РА” режиссер спектакля, художественный руководитель театра Станиславского Карен Нерсисян отметил, что он всегда очень хотел поставить “в Ереванском русском театре армянскую классику”.

— Ну и прекрасный повод — юбилей поэта, который, собственно, и подвигнул меня на постановку по Туманяну. Я перебирал разные произведения, поэмы, сказки и пришел к выводу, что это одно из главных, ярких произведений. Это знаковое произведение, которое мне нравится тем, что оно, как и другие его поэмы и сказки, международное. Этакие философско-абсурдистские притчи на все времена, для всех народов.

Это такой прекрасный писатель-абсурдист, в нем столько Гоголя, Кафки, Ионеско и Беккета, и вместе с тем там такая радость и любовь, что я решил взять именно эту историю. Мы создали свою пьесу: будет внятный, компактный спектакль. Когда на примере этой сказки говорят о каких-то социальных, политических аллюзиях, для меня же здесь на первом месте стоит любовь.

— Что вы под этим подразумеваете? Любовь к кому?

-Туманян — такое большое любящее сердце, пронизанное такой любовью к жизни, людям, своей нации и мирозданию в целом… Странному, несовершенному, но тем не менее… Назар — прекрасный, открытый, наивный. И Туманян очень любит его. Ну, везет человеку, что тут взять. И я думаю, что везет Назару из-за его доброты, открытости и искренности. Почему я говорю, что Туманян великий абсурдист. Смотрите: начало сказки вполне бытовое — вот Назар, вот его жена, вот его дом. А потом начинаются все эти навороты: вдруг великаны, откуда они появились, какой они национальности в конце концов? И в этом абсурде есть радость: абсурд прекрасен, когда он внятный, когда у нас на глазах происходят метаморфозы с миром, с человеком. В театре всегда самое интересное и важное — не “месседж”, не посыл, а жизнь человека, что с ним происходит. Когда мы видим героя на сцене и идентифицируем его собой, своим соседом, своими жизненными ситуациями. И хочется, с одной стороны, сделать спектакль клоунско-буффонадный, а, с другой — спектакль о человеке, о людях. Когда мы начинали репетиции, кто-то из актеров сказал, что это будет взрослый, радостный спектакль. При всей несомненной философии, притчевости этого произведения ну очень хочется праздника. В спектакле есть момент, когда Назар попадает на деревенскую свадьбу и у нас практически весь спектакль в жанре… как это лучше сказать…?

— Таши-туши?

— Ну да, таши-туши. В жанре “свадьбы”. И наш замечательный хореограф Нарине Киракосян ставит танцы, занимается пластикой. Мы ведь не идем слово в слово за Туманяном. Нам ведь надо “дух” сказки уловить, а потому многих классических персонажей Туманяна у нас нет, зато появился новый персонаж — ашуг. И тут еще большой вопрос, кто из них более главный герой — Назар или ашуг. Он и “автор”, и рассказчик, и участник. И вся прелесть в том, что на него возложено много функций: с одной стороны, он Назара провоцирует на какие-то поступки, эту историю подталкивает. А, с другой стороны — смотрит на нее, удивляется, и в какой-то момент эта история начинает идти по иному руслу, чем ему казалось.

— Шел в комнату, попал в другую… Герой начинает жить своей жизнью и не подчиняться.

— Да, да. Автор начал с Назаром “играть” в эту игру, а потом уже удивляется ашуг: “Надо же…”

И периодически ашуг говорит фразы: “Как же везет тебе, Храбрый Назар! Люблю я удачу твою, Храбрый Назар”. И ашуга у нас играет приглашенный замечательный актер из Театра им.Пароняна Армен Маргарян. Сцены с ашугом репетируем отдельно (за исключением тех сцен, где они вместе с Назаром). Ну, а там, где он появляется (в доме великанов, на войне, на свадьбе) стараемся сохранить его “отстраненность”: он как бы участник действа, но чуть-чуть “отдельно”. В итоге хочется получить праздничную, радостную, “хулиганскую” историю. Знаете, на самом деле это такое объяснение в любви и к Туманяну, и к театру. Все равно ведь мы играем в эту историю.

— В этом есть некий символизм. В русском театре играют армянскую сказку, с участием и российских мастеров… Насколько я знаю, у вас приглашенный художник.

— Ну да… посмотрим как у нас получится. Сейчас такой этап, что готовы отдельные бусинки, которые нужно нанизать на единую нить, чтобы все сошлось. Еще только приступая к должности худрука в театре, я говорил, что театр — это не консервная банка, ему всегда нужна “свежая кровь”. И вот у нас над этим спектаклем работает совершенно замечательный питерский художник Андрей Запорожский. Он много работает в разных театрах России и за рубежом. Его спектакли неоднократно становились лауреатами премии “Золотая маска”. Мне очень нравится его взгляд “со стороны”. Он очень классно, точно, радостно уловил национальную стилистику и при этом сохранил долю иронии и любви. Где-то мы с Андреем отталкивались от картин Сарьяна. Инсценировку спектакля тоже писал русский человек. А композитор Андрей Гаврилов написал нам несколько мелодий для спектакля. Мы используем в качестве музыкального оформления как известные народные мелодии, так и музыку, сочиненную Гавриловым. Это что касается реальной жизни персонажей. А вот их “внутренняя” музыка — за это я уже не отвечаю. Наш Назар человек творческий — кто его знает, что звучит у него в голове… А еще он любящий, азартный и искренний — такое “открытое сердце”. Может, поэтому ему благоволит фортуна.

И опять же мы не знаем, правильно ли, что к нему поворачивается удача, или неправильно, что везет такому человеку. Прелесть Туманяна как раз в том, что у него ноль морализаторства. Он просто говорит: вот это наш мир, он такой — и все.

— А тигр будет?

— Хорошо, что вы об этом спросили. Будет тигр. И вообще весь богатый животный мир у нас есть: и лошадь есть, и зайчик пробегает. Они звери, они и люди. Тигр — это враг. Опасный, опасный враг. И могу честно сказать, что я от этого ежедневного “общения” с Туманяном получаю огромное удовольствие. Весело и очень полезно для здоровья. Но если кто-то ждет дословного пересказа сказки Туманяна, его не будет.

— А добрым молодцам урок?

— Урока тоже не будет. У Туманяна нет этого. А для нас главное схватить этот дух, эту иронию, эту радость абсурда. Дословного же следования с чтением авторского текста нет. Это очень вольный пересказ, но как мне думается — очень близкий самому Туманяну.