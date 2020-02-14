Вечер музыки Гершвина в исполнении джаз-оркестра

Государственный джазовый оркестр Армении подарит уникальный вечер армянской публике. 22 февраля в зале Союза архитекторов Армении зрители “переместятся” в сказочный мир музыки Джорджа Гершвина. Под руководством художественного руководителя и дирижера Армена Уснунца джаз-оркестр представит богатую палитру творчества Гершвина в современной и интересной интерпретации.

Знаменитый на весь мир американский композитор, пианист Джордж Гершвин родился в 1898 году. Один из самых знаменитых представителей симфоджаза, он был автором первой американской национальной оперы “Порги и Бесс” (1935). Композитор не получил традиционного музыкального образования: брал частные уроки игры на фортепиано и гармонии у выдающихся музыкальных специалистов того времени, а впоследствии стал заниматься самообразованием. Как автор джазовых песен, опер и мюзиклов, Гершвин уже в 25-летнем возрасте стал известен в Нью-Йорке, Лондоне, Париже, где в 1928 году познакомился с Морисом Равелем и другими известными музыкантами. Гершвин совместил традиции импровизационного джаза, присущие афроамериканскому музыкальному фольклору и легкому жанру элементы, с классическими формами европейской музыки (оперными, симфонически-концертными).

Среди его знаменитых произведений — написанные на политические темы мюзиклы “Пусть грянет оркестр”, “О тебе я пою”, симфоническая сюита “Американец в Париже”. Написанные Гершвиным для фортепиано и симфоджаза “Рапсодия в стиле блюз” и опера “Порги и Бесс” получили мировое признание.