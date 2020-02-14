Армения — Германия: Дружба, основанная на общих ценностях

Уровень армяно-германских отношений в настоящее время выше, чем когда-либо — констатировал премьер-министр Никол Пашинян в своем заявлении для СМИ перед встречей с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая, в свою очередь также подчеркнула возросшую интенсивность отношений и выразила готовность к дальнейшему углублению двустороннего сотрудничества.

Третья, за последние полтора года встреча Никола Пашиняна с Ангелой Меркель состоялась вчера в Берлине, куда премьер-министр Армении прибыл с рабочим визитом.

Главы правительств двух государств обсудили весь спектр двусторонних отношений, выразив удовлетворенность по поводу заметного прогресса, в особенности, в экономической и научно-образовательной повестке.

В частности, Ангела Меркель упомянула об экономическом форуме в Штутгарте в октябре прошлого года, подчеркнув, что он открыл “новую ветвь в германо-армянских отношениях”. Вспоминая свой визит в Армению и то впечатление, которое произвело на нее посещение Центра креативных технологий ТУМО, она с радостью отметила, что подписанное с Арменией соглашение об открытии подобного центра в Берлине воплощается в жизнь, и уже осенью берлинский центр ТУМО примет первых учеников. В этой связи Никол Пашинян, в свою очередь, подчеркнул, что считает большой честью обменяться армянским передовым опытом с такой страной, как Германия, которая является технологическим гигантом.

Подчеркивая высокий уровень двусторонних отношений Никол Пашинян, в частности сказал: “Германия близкий друг и партнер Армении, и мы чувствуем силу этой дружбы и в эмоциональном, и в практическом плане. Германия один из тех мощных мостов, который связывает Армению с Европейским союзом, европейской цивилизацией и культурой. Сегодня можно с уверенностью констатировать, что наша дружба основана на общих ценностях. Они объединяют обе наши страны и служат надежной основой для сотрудничества в самых разных отраслях. Рад отметить, что мы сегодня связаны также взаимовыгодным сотрудничеством и практическими проектами. Мы готовы сделать все возможное для еще большего укрепления и продвижения этого”.

В своем выступлении Никол Пашинян коснулся процесса реализации реформ в Армении, выразив благодарность Германии и ЕС за моральную, политическую, экспертную и финансовую помощь. Эта помощь, по мнению главы правительства Армении, имеет важнейшее значение для обеспечения необратимости демократии. Говоря о переходе Армении к парламентской форме правления, которая принята в Германии, он отметил, что в этом состоит один из аспектов нашего интереса. “Германия для нас очень важная и успешная модель, будучи эффективным, сильным государством с парламентским правлением, где четко действуют механизмы противовесов и сдержек, и где демократия очень давно уже не подлежит сомнению, и она исторически необратима”, — подчеркнул Никол Пашинян, отметив, что собирается говорить с Ангелой Меркель “о происходящих в настоящее время в Армении процессах, повестке наших реформ, в том числе, о наших представлениях, как сделать демократию в Армении в институциональном плане сильной и необратимой, и это очень важный разговор”.

Отметив большие перемены, происходящие в Армении, Ангела Меркель, в частности, коснулась реформ правовой системы. “Это не такой уж простой процесс, но мы желаем Армении успеха в этих шагах”, — заявила канцлер Германии.

Поддержку германской стороны судебно-правовым реформам и демократическому прогрессу Армении выразил также председатель Бундестага Вольфганг Шойбле. На встрече с премьер-министром Армении он подчеркнул, что в парламенте Германии внимательно следят за развитием событий в Армении. Никол Пашинян в ходе беседы с Вольфгангом Шойбле коснулся предстоящего 5 апреля референдума по конституционным изменениям в Армении и его обстоятельств, а также пригласил представителей Бундестага Германии следить в качестве наблюдателей за процессом референдума.

На встрече с председателем парламента ФРГ речь шла также о ратифицированном Бундестагом Соглашении о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС. Премьер-министр Пашинян поблагодарил за ратификацию вышеупомянутого соглашения и отметил, что оно будет способствовать осуществлению в Армении реформ в различных сферах. “За последний год Армения достигла большого прогресса во всех рейтингах, касающихся демократии. У нашего правительства есть еще одна важная цель в плане развития отношений с Германией. Ваша страна представляет большой интерес для нас как состоявшееся парламентское государство, так как с 2018 года Армения также перешла от полупрезидентской к парламентской системе правления”, — сказал премьер-министр, подчеркнув важность обмена немецким опытом в этой области, чтобы сделать систему более функциональной в нашей стране. Никол Пашинян подчеркнул, что цель возглавляемого им правительства — сделать демократию, независимую и надежную судебную систему в Армении такими же необратимыми, как в Германии.