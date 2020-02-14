Государство 14 февраля, 2020 | Автор : admin

Правительство РА окажет финансовое содействие партиям и блокам, набравшим 3 и более процентов на внеочередных выборах Национального собрания РА в 2018 году.

Решение об этом было принято на вчерашнем заседании правительства. Проект решения правительства представил министр финансов РА Атом Джанджугазян. “Проектом предлагается партиям и партийным блокам, набравшим на парламентских выборах 3 и более процентов в 2020 году выделить средства из бюджета ”, — представил Джанджугазян.

Правительство делает это ассигнование, обеспечивая выполнение программы “Содействие партиям и блокам партий”, предусмотренной в бюджете РА. На эти цели правительство выделит 103 млн 725 тысяч драмов. Республиканская партия Армении получит 5 млн 208 тысяч, “Процветающая Армения” — 9 млн 150 тысяч, блок “Мой шаг” — 78 млн 6 тысяч, АРФД — 4 млн 303 тысяч, “Просвещенная Армения” — 7 млн 056 тысяч.