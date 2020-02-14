Заложники преступного Азербайджана

ЕСПЧ признал Баку виновным в убийстве Манвела Сарибекяна

МИД Армении выступил с заявлением по поводу постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) от 30 января 2020г. по делу “Сарибекян и Балян против Азербайджана”, касающегося обстоятельств смерти гражданина Армении Манвела Сарибекяна в отделении военной полиции Азербайджана.

Напомним, что гражданин Армении Сарибекян Манвел, житель села Ттуджур Гегаркуникской области, расположенного в непосредственной близости от армяно-азербайджанской границы, вечером 11 сентября 2010г. вместе с друзьями отправился в лес за пропавшей скотиной и за дровами. Взяв у сторожа расположенной поблизости фермы коня, Манвел отправился в овражек по соседству и более не возвратился. 18 сентября азербайджанские СМИ распространили информацию о пленении азербайджанскими ВС “армянского разведчика”, который якобы с целью подготовки теракта проник с диверсионной группой на территорию Азербайджана. По версии Баку, другие члены группы скрылись.

Отметим, что Манвел Сарибекян был гражданским лицом, работал пастухом, на момент пленения на службе в ВС РА не состоял. В нарушение положений Женевской конвенции Баку распространил видеоинтервью с “диверсантом”. Вопреки всем писаным и неписаным законам азербайджанские власти отказали сотрудникам делегации Международного Комитета Красного Креста в Баку в посещении Сарибекяна. А 5 октября 2010г. Министерство обороны Азербайджана и военная прокуратура распространили совместное заявление о том, что плененный Сарибекян якобы совершил самоубийство. По официальной версии МО АР, Сарибекян соорудил петлю из простыни и рубашки и повесился. Лишь через месяц, 4 ноября, армянской стороне удалось добиться передачи тела Сарибекяна. При осмотре тела выяснилось, что хранилось оно не в надлежащих условиях, на нем заметны признаки разложения. В результате судебно-медицинской экспертизы на теле Сарибекяна были обнаружены многочисленные телесные повреждения, признаки пыток, которые появились за день-два до смерти и не могли стать следствием самоубийства путем повешения.

“Азербайджанская сторона возбудила уголовное дело против Манвела Сарибекяна по явно ложным обвинениям и пытками вынудила его выступить по азербайджанскому телевидению”, — отмечается в заявлении МИД Армении.

ЕСПЧ по делу “Сарибекян и Балян против Азербайджана” постановил, что имело место нарушение статьи 2 (право на жизнь) Конвенции по правам человека в отношении Манвела Сарибекяна, нарушение статьи 2 Конвенции в отношении неадекватности расследования смерти Манвела Сарибекяна и нарушение статьи 3 (запрещает пытки и “бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание”). Суд постановил, что Азербайджан должен выплатить истцам 60 тысяч евро в качестве компенсации морального ущерба и 2200 евро в качестве компенсации судебных расходов и издержек.

“Для ЕСПЧ не вызывает сомнений, что Сарибекян подвергся крайне серьезным и жестоким страданиям, которые были нанесены преднамеренно в отношении задержанного лица, находящегося под прямым контролем азербайджанских властей”, — отмечает МИД РА. Внешнеполитическое ведомство Армении назвало постановление ЕСПЧ беспрецедентным. “ЕСПЧ впервые зафиксировал ответственность Азербайджана за лишение жизни гражданина Армении и констатировал, что гражданин Армении был замучен до смерти в результате насильственных действий личного состава подразделения военной полиции Азербайджана”, — подчеркивается в заявлении.

“Этот вердикт в очередной раз подтверждает, что Азербайджан открыто нарушает международные обязательства по защите прав человека. Он также указывает на то, что жизнь каждого армянина, который попадет под контроль азербайджанских властей, независимо от его статуса, находится под угрозой. Армения приложит последовательные усилия для обеспечения безопасности граждан РА и армянского народа и восстановления справедливости”, — заявил МИД РА.