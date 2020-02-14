Дипломаты обсудили приоритеты

Государство 14 февраля, 2020 | Автор : admin

В Вене 11 февраля стартовала встреча руководителей дипломатических представительств Армении, аккредитованных в Европе и в международных и региональных организациях.

Как сообщили в департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, с приветственной речью выступил министр иностранных дел РА Зограб Мнацаканян, который отметил значение сборов в подобном формате, уже ставших традиционными, как эффективной площадки для обмена мнениями по внешнеполитическим развитиям Армении и актуальным вопросам региональной и международной повестки.

В ходе встречи обстоятельно были затронуты внешнеполитические приоритеты Армении, стоящие перед армянской дипломатией вызовы и предпринимаемые шаги.

В повестке обсуждения был широкий круг вопросов, касающихся как расширения вовлеченности Армении в международные и региональные организации, так и шагов, направленных на дальнейшее укрепление сотрудничества со странами-партнерами.