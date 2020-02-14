Бывают истории, которые невозможно воспринимать без слез. В особенности, когда речь идет о прерванной злым роком молодой жизни — красивой армянской девушки, которой не стало шесть лет назад.

Ссылкой на эту историю на днях на своей личной странице в фейсбуке поделился посол Франции в Армении Джонатан Лакотт. История эта легла в основу документального фильма Je prends ta peine (“Цавт танем” — “Возьму твою боль себе”), который сняла французская актриса Анн Консиньи. Об этом фильме немало писала французская пресса, в том числе и известный журнал “Пари-матч”. Картину уже показали в ряде городов Франции: у фильма нет дистрибьютора, и его прокат осуществляется по желанию. Если его захотят увидеть в Армении, кинотеатры могут запросить картину у Анн Консиньи: она приезжает туда, куда ее приглашают.

Фильм “Цавт танем” рассказывает об армянской девушке, 26-летней Нарине, которая в 2014 году приехала во Францию лечиться от рака в сопровождении своей мамы Сюзанны. Они жили в квартире Анн Консиньи. Ради спасения Нарине ее родители продали свой дом в Армении и 5 месяцев вели борьбу за жизнь своего ребенка. Эта битва протекала на глазах Анн, которая очень хотела, чтобы девушка выздоровела: она тогда выучила бы французский язык и стала бы настоящей звездой, поскольку была очень красивой. Нарине умерла в Париже 4 ноября 2014 года. Все время, пока Нарине жила у Анн, та фрагментами снимала ее, а также надежду матери и силу дочери.

Три женщины, объединенные общей трагедией, очень сблизились: Анн и мать девушки стали как сестры, хотя говорили на разных языках. И после ухода Нарине Анн не смогла оставить Сюзанну одну и вместе с ней поехала в Армению на похороны и продолжение съемок. Фильм по сути — это рассказ о Нарине “до и после”. При этом “Цавт танем” — это не только трагическая история о девушке, которая умирает, но и фильм о большой любви. Это фильм о верности, о не кровном родстве, объединяющим людей, у которых нет ничего общего, об узах сердца, которые иногда сильнее, чем кровные узы, о жертвах, солидарности и достоинстве. Отметим, что режиссер собирается помогать семье Нарине, поскольку чувствует свою ответственность за них: она хочет помочь им вновь купить дом, создать условия для более спокойной жизни. А потому прокат этой картины в Армении и заинтересованность наших кинопрокатчиков может хоть как-то помочь семье, которая потеряла самое дорогое. И потом, как считает автор картины, “пока видят этот фильм, Нарине все еще живет!”

Анн Консиньи начала свою артистическую карьеру в Комеди Франсез (1981-1984). В 1984 году получила свою первую роль в экранизации драмы Поля Клоделя “Атласный башмачок” португальского режиссера Мануэля де Оливейры, представленной на международном Каннском фестивале. В тот же период снялась в фильме знаменитого модельера и дизайнера Кензо Такада “Мечта за Мечтой”.

В девяностых годах Анн Консиньи работает в основном в телевизионных сериалах. На большой экран возвращается в 2000-х, снявшись, среди прочих, в фильме “Набережная Орфевр, 36” с Даниэлем Отейем и Жераром Депардье.

В фильме Мишеля Осло “Я не прошу, чтобы меня любили” (2005) Анн Консиньи сыграла свою первую главную роль, за которую была удостоена номинации на премию Сезар.