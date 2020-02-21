Государство 21 февраля, 2020 | Автор : admin

Количество печатаемых в Армении кассовых чеков неуклонно растет, о чем в беседе с журналистами сказал председатель Комитета государственных доходов Давид Ананян.

“Количество чеков ККМ неуклонно растет. В январе этого года чеков ККМ было напечатано на более чем 9 млн больше, чем в январе прошлого года”, — сказал Ананян.

Растет правосознание людей, однако во всех странах, во всех обществах есть люди, которые постоянно будут пытаться тем или иным способом не платить налоги, скрывать доходы, действовать в тени, отметил глава КГД, подчеркнув: “Наши функции заключаются в их раскрытии и в формировании культуры уплаты налогов”. Говоря о проявлении заинтересованности людей, варианте чеков ККМ с выигрышем, он отметил, что не разделяет этого мнения. Нужно уговаривать людей, призывать, просить, принуждать и так продвигаться вперед”, — сказал Ананян.