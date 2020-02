Я иду одна в сердце города

Сухие деревья и растения, провода, антенны на крышах, подъемные краны, здания, колючая проволока, одинокие фигуры и различные привычные детали или предметы, предстающие в совершенно новом ракурсе — все это немного странный, черно-белый, и вместе с тем завораживающий мир, который открывает нам в своих фотографиях Анна Григорян.

Контент-менеджер компании Picsart (Armenia) и свободный фотограф, Анна Григорян, уже давно привлекла внимание ценителей фотографии своим творчеством. Выпускница ЕГУ, филолог по специальности, Анна четыре года обучалась в New York Institute of Photography, выставлялась на различных выставках как в Армении, так и за рубежом. В частности, в Музее современного искусства Еревана (Arm Expo, 2018), в Центре современного экспериментального искусства (НПАК), на Первом армянском международном фото-фестивале (2019), а также в Москве (выставки “Города мира. Жизнь в городе” (2018) и Black and white (2019), в Испании (Art symposium, Competa, 2017), Греции (CIP Festival, 2nd Chania International Photo Festival, 2019), Глазго (The Glasgow Gallery of Photography, Monochrome, 2019). Очередная выставка Анны Григорян “Одиноких странствований свет тем легче, чем их логика печальней” открылась 17 февраля в галерее “Арт-аквариум” Российско-Армянского (Славянского) университета. Экспозиция, включающая порядка 20 работ, продлится до 29 февраля и представляет черно-белые фотографии автора, сделанные в разные годы и по-особому рассказывающие нам о нашем родном Ереване, о котором, как кажется, мы все знаем. Однако, посмотрев на произведения фотографа, понимаешь, что это далеко не так. Наш город предстает некой загадочной территорией, где автор — своеобразный Сталкер: исследуя вроде бы знакомые места, он всегда находит в них удивительные “артефакты”. Переплетающиеся человеческие следы на снегу вдруг начинают говорить, точнее — “петь” известную песню Бабаджаняна: “Внутри твоих следов лед расставанья…”

А известные ереванские высотки, снятые под определенным ракурсом, почему-то кажутся зданием из футуристического фильма. По-особому “играют” и живут на фотографиях многочисленные провода, покрывающие наш город, подъемные краны и карусель.

“Графичность линий, легкое дыхание и минимализм, за которым скрыта глубокая и завораживающая эмоциональность — Анна Григорян умеет увидеть и показать мир абсолютно по-своему. И это прекрасно”, — так охарактеризовала творчество фотографа организатор и создатель проекта “Арт-аквариум”, заведующая кафедрой русской и мировой литературы и культуры РАУ Лилит Меликсетян.

В беседе с “РА” Анна Григорян рассказала, почему фотография стала ее хобби: она всегда стремилась к самовыражению. Долгие годы посвятив себя семье, она в какой-то момент поняла, что хочет быть не только женой и мамой, но и сделать что-то свое.

— Есть такая шутка: “Не знаешь, как себя выразить — стань фотографом”. Это, наверное, про меня. Хотя это на первый взгляд кажется, что фотографировать легко. Я всегда любила это дело, ходила с мыльницами, и когда появилось время и возможности, стала заниматься этим всерьез.

— На мой взгляд, тебя больше привлекают не человеческие лица, а предметы, детали, окружающая действительность. Почему?

— Когда я только начинала, ничего не знала о фотошопе, не знала, как удалять ненужные детали из кадра. И эти бесконечные провода в городе (трамвайные, электрические и прочие), которые лезли все время в кадр, очень мешали. Но в один прекрасный день я решила их не избегать, а сделать своими героями. Хотя и попыталась придать им какой-то эстетический вид. Отсюда и пошло. И вот это, наверное, научило меня в дальнейшем видеть и находить определенную эстетику в самых неприметных, обыденных вещах — железных сетках, проволоках, сваях, столбах… Потом это превратилось в своеобразную игру, “охоту”: как я смогу из этого уродства получить что-то интересное глазу, как смогу его трансформировать, модифицировать во что-то другое. Что интересно, теперь уже не я, а какие-то кадры сами находят меня, говорят: “Вот он я, возьми меня!”

— Когда я смотрю на твои работы, мне кажется, что в них очень сильно присутствует тема одиночества. Вот идет по городу одинокий человек, со своими мыслями…

— Ты не ошибаешься. И интересно, что Лилит Меликсетян, пригласившая меня сделать выставку в РАУ, сказала то же самое. Ей тоже показалось, что я одинокий человек. Я в общем-то росла одна: у меня есть брат, но у нас очень большая разница в возрасте. И хоть я и была “дворовым” ребенком, когда приходила домой, закрывалась в своей комнате и отгораживалась от мира. И мне было хорошо: никогда не было скучно с самой собой, всегда что-то придумывала. И сейчас я люблю это свое одиночество: одинокой себя не считаю, у меня прекрасная семья, но даже при ее наличии мне в течение дня нужно время, чтобы побыть с собой наедине. Да и работаю я в компании, где территория “open space” (офис открытого типа — авт.), нас около ста человек там, и, когда я прихожу домой, понимаю, что это для меня уже перебор.

— И берешь фотоаппарат в руки и уходишь гулять по городу… Ты и город…

— Это даже не я и город: это я и я. Вначале я раньше очень нервничала, когда после нескольких часов поиска так и не удавалось увидеть, найти нужный кадр. Но потом я научилась получать удовольствие от самого процесса “охоты”: я могу пять дней ходить и не сфотографировать абсолютно ничего, но это, на самом деле, не ничего. Это дает какие-то наметки, которые потом свою роль сыграют: свой кадр я поймаю.

— Черно-белые фотографии, это осознанный выбор?

— У меня есть цветные фотографии, но я предпочитаю именно черно-белые. Эта гамма уводит глубже, они более драматичные и больше заставляют задумываться. По той же причине я никогда не даю названия свои фотографиям: оставляю свободу зрителю — пусть каждый находит что-то свое. И в общем-то находят.