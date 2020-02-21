Стартовала XVI Ереванская ярмарка детско-юношеской книги

Культура 21 февраля, 2020 | Автор : admin

В XVI Ереванской ярмарке детско-юношеской книги в Национальной детской библиотеке им. Хнко-Апера участвуют издательства и книжные дома. В рамках ярмарки предусмотрены презентации книг, кинопросмотры, продажа книг по сниженным ценам и другие мероприятия.

Ярмарка открылась 19 февраля в День рождения Ованеса Туманяна. “Каждый год мы пытаемся выступить с более привлекательными инициативами. На этот раз в рамках мероприятия в различных залах библиотеки мы организовали интерактивные обсуждения работ 2019 года, еще не объявленных лауреатов Конкурса детских писателей и иллюстраторов, организовали также и акцию “Подарок солдату”, вспомним о юбилярах года на кинопросмотрах и обсуждениях”, — представила координатор ярмарки Гаяне Карапетян, добавив, что предусмотрены также и просмотры мультфильмов, презентации книг, прочтения сказок и т.д.

Председатель Союза писателей Армении Эдвард Милитонян напомнил, что День дарения книги отмечается в День рождения Туманяна.