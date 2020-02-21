Освобождены от занимаемых должностей

Президент Армении Армен Саркисян подписал указы об освобождении Артура Багдасаряна с должности начальника военной полиции Министерства обороны РА и Алексана Алексаняна — с должности начальника управления морально-психологического обеспечения ВС РА.

Об этом сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата Президента Армении.

Напомним, глава государства освободил с занимаемых постов высокопоставленных военных по предложению премьер-министра Никола Пашиняна.