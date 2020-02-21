Освобождены от занимаемых должностей

21 февраля, 2020  |   Автор :   |   Официальная хроника

Президент Армении Армен Саркисян подписал указы об освобождении Артура Багдасаряна с должности начальника военной полиции Министерства обороны РА и Алексана Алексаняна — с должности начальника управления морально-психологического обеспечения ВС РА.

Об этом  сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата Президента Армении.

Напомним, глава государства освободил с занимаемых постов  высокопоставленных военных по предложению премьер-министра Никола Пашиняна.


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