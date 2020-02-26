Джалал Арутюнян назначен командующим Армией обороны Арцаха
26 февраля, 2020 | Автор : Гаяне Мовсесян | Регион
Президент Республики Арцах Бако Саакян подписал указ, согласно которому генерал-лейтенант Карен Абрамян освобожден от должности министра обороны Республики Арцах, командующего Армией обороны.
Другим указом президента генерал-майор Джалал Арутюнян назначен министром обороны, командующим Армии обороны Республики Арцах и освобожден от должности первого заместителя командующего, начальника штаба Армии обороны Республики Арцах.