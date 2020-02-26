Театр “Ла Скала” закрыт, массовые мероприятия отменены

Регион 26 февраля, 2020 | Автор : admin

На севере Италии три человека скончались из-за нового коронавируса COVID-19, а общее число заразившихся превысило 150 человек. В связи с этим власти страны объявили о введении чрезвычайных мер по предотвращению распространения коронавируса.

В частности, некоторые города были закрыты на карантин, во многих населенных пунктах отменили все крупные массовые мероприятия.

Как сообщает BBC, для предотвращения распространения вирусной инфекции власти Венеции решили завершить ежегодный карнавал досрочно. Более того, в Милане закрылся оперный театр “Ла Скала”, а модельер Джорджо Армани провел показ последней коллекции в рамках миланской Недели моды “за закрытыми дверями”.

Пока неизвестно, как в Италии возникла вспышка коронавируса. По данным worldometers.info/coronavirus/, в Италии было зарегистрировано 157 случаев заражения, и теперь Италия вышла на третье место по числу инфицированных в мире после Китая (77 345) и Южной Кореи (763). Италия обогнала Японию, где (не считая пациентов лайнера Diamond Princess) зарегистрировали 146 случаев заражения.

Напомним, что, по последним данным, коронавирус уже унес 2619 жизней, а число подтвержденных случаев перевалило за 77 500.

Патриархат Венеции (архиепископат Римской католической церкви) объявил об отмене всех месс, в том числе в грядущую “пепельную среду”, знаменующую начало великого поста перед Пасхой по католическому календарю, сообщает ТАСС со ссылкой на ANSA.

Как уточняется, данное решение, которое касается воскресных служб, принято в связи с распространением коронавируса и распоряжением властей области Венето приостановить любую общественную деятельность. При этом представители церкви рекомендуют верующим не забывать о молитве и руководствоваться службами, которые передаются по радио и телевидению.