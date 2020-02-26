Грузоперевозки — без ограничений

Государство 26 февраля, 2020 | Автор : admin

В понедельник под председательством премьер-министра Никола Пашиняна состоялось заседание комиссии по координации работ по предотвращению распространения коронавируса в Республике Армения. Об этом сообщили в управлении по информации и связям с общественностью аппарата премьер-министра РА.

Были обсуждены текущая ситуация в мире и в нашем регионе, обусловленная коронавирусом, задачи по предотвращению его распространения в Армении. Министр здравоохранения Арсен Торосян представил имеющиеся на данный момент статистические данные о распространенности коронавируса, заболеваемости и смертности, коснулся мер, предпринимаемых в нашей стране для его предотвращения: контроля над прибывающими в Армению гражданами, технической подготовки медучреждений Армении и необходимой для диагностики лабораторной оснащенности. В ходе обмена мнениями были обсуждены дальнейшие шаги, в том числе и вопросы, связанные с распространением коронавируса в Исламской Республике Иран. Глава правительства дал соответствующие поручения руководителям заинтересованных ведомств.

Обобщая итоги заседания, Никол Пашинян отметил: “Мы обсудили наши шаги в связи с действиями, направленными на предотвращение проникновения коронавируса в Армению. Срочность этого обсуждения связана с тем, что в соседней и дружественной Исламской Республике Иран уже есть случаи смерти от коронавируса. Там 8 случаев смерти, и мы должны принять все необходимые меры. В результате обсуждений мы решили, что сегодня решением правительства на двухнедельный срок закроем сухопутную границу и коммуникации с Исламской Республикой Иран. Конечно, будут исключения. Грузоперевозки будут осуществляться без ограничений, просто в отношении водителей, осуществляющих грузоперевозки, будет специальный контроль, и будет действовать специальный порядок перевозки грузов. Никаких ограничений на возвращение граждан не будет. Речь идет о находящихся в Армении гражданах Исламской Республики Иран и находящихся в Иране гражданах Республики Армения, то есть они могут свободно вернуться на свою Родину.

В отношении воздушного сообщения будут применены определенные, но не полные ограничения. Эти ограничения, это решение мы примем на две недели, и в течение двух недель мы будем более тесно общаться с официальными представителями дружественной нам Исламской Республики Иран, чтобы иметь более полную оценку ситуации, а также совместно решать наши дальнейшие действия в этом направлении.

Да, проблема есть, но, слава Богу, до сих пор нам удалось избежать заболевания коронавирусом, и надеемся, что благодаря предпринятым мерам мы сможем сохранить эту ситуацию. Но, тем не менее, думаю, что мы должны иметь очень холодное, трезвое, спокойное отношение к этой ситуации, распространение панических настроений и слухов никоим образом не помогает решению проблемы.

Отметим также, что Министерство здравоохранения Республики Армения, Инспекционный орган здравоохранения и труда имеют все необходимые на данный момент технические средства для диагностики заболевания. Отметим также, что комиссия действует с 30 января, пограничный контроль был ужесточен еще до этого, с 24 января. Так что очень важно констатировать, что мы реагируем не на констатацию случаев болезней в Иране, мы начали этот процесс намного раньше и надеемся, что этот метод нашей работы в дальнейшем также будет эффективным”.