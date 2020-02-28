В Эрмитаже выставлены армянские древности музея “Тапан”

По благословению и инициативе главы Российской и Ново-Нахичеванской епархии ААЦ архиепископа Езраса Нерсисяна древности, священные реликвии и старинные книги музея “Тапан” армянской церкви Москвы в течение ближайших четырех месяцев будут представлены в одном из самых больших и известных музеев мира — Эрмитаже. По сообщению пресс-службы Государственного Эрмитажа, выставка под названием “Древности музея “Тапан” в Эрмитаже” была открыта 14 февраля на первом этаже Зимнего дворца, в Зале культуры и искусства Урарту.

Выставка, организованная Государственным Эрмитажем, Армянским музеем “Тапан” (Москва) и Российской и Ново-Нахичеванской епархией Святой Армянской Апостольской Православной церкви продлится до 15 мая.

В экспозиции представлены уникальные исторические памятники дохристианского периода и бесценные христианские реликвии из основной экспозиции музея “Тапан” — более двух десятков древностей. Куратором выставки является Юрий Александрович Пятницкий, старший научный сотрудник сектора Византии и Ближнего Востока отдела Востока государственного Эрмитажа.

В церемонии открытия выставки приняли участие директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, глава Российской и Ново-Нахичеванской епархии Святой Армянской Апостольской Православной церкви Его Высокопреосвященство архиепископ Езрас, и.о. генерального консула Республики Армения в Санкт-Петербурге Вазген Саргсян, директор Армянского музея Тапан Давид Багдасарян.

Открывая выставку, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский сказал: “Сегодня, в день рождения Бориса Борисовича Пиотровского, в зале, посвященном его памяти, где нас окружают древности Урарту, мы открываем замечательную, уникальную выставку. Традиционно Эрмитаж — это один из мировых центров, рассказывающих об армянском искусстве, и один из мировых центров, который принимает у себя в гости разные музея, организуя Дни музеев и различных культур. Сегодня у нас в гостях музей “Тапан”, созданный в Москве музей армянского искусства и армянских древностей. Рядом с залами, где мы откроем выставку этого прекрасного музея, находятся уникальные экспозиции армянского искусства, рассказывающие о древней и средневековой истории, в том числе демонстрирующие результаты находок экспедиций, работавших под руководством Бориса Борисовича, предметы, обнаруженные в ходе раскопок Иосифа Абгаровича Орбели, там же — дары правительства Армении Эрмитажу. Открытие выставки — это большое событие, приуроченное и к дню памяти Бориса Борисовича, и конференции, ему посвященной. Армянская культура всегда присутствовала в Петербурге в самых разных формах с самого начала основания города, и разные формы этого присутствия существуют и сегодня. Я очень рад, что наши залы армянской культуры живые, в них постоянно происходят различные выставки и события”.

“Для нас честь и большая радость впервые представить в Государственном Эрмитаже реликвии исключительной культурно-исторической ценности из музея Тапан Армянской церкви Москвы — ценности, которые воистину имеют общечеловеческое значение и созвучны духовным и культурным сокровищам, бережно хранимым под сводами Эрмитажа, — отметил Его Высокопреосвященство архиепископ Езрас. — В эту минуту в нашей памяти воскресают прекрасные времена, когда деятельность Эрмитажа тесно сплеталась с историей армянского народа, армянской церкви и армянской диаспоры в России. В первую очередь вспоминаем Бориса Борисовича Пиотровского, чья бесконечная преданность и неоценимый вклад в развитие востоковедения окружают ореолом бессмертия его память. Он посвятил себя исследованию культурного феномена Армении и оставил неизгладимый след в мировой науке. Символично, что открытие выставки проходит в день рождения большого патриота и ученого, который, будучи достойным сыном великого русского народа, стал также преданным сыном армянского народа. Историческое значение этого дня исключительно, поскольку сегодня мы наслаждаемся плодами посеянных много лет назад добрых деяний. Эта выставка продолжает историю сотрудничества Эрмитажа и нашей епархии, что свидетельствует об укреплении и развитии вековых культурных отношений”.

Одними из главных и исключительных образцов экспозиции являются общехристианские святыни: одна из величайших святынь всего Христианского мира — крест-реликварий с частицей Животворящего Креста Господня, подаренный кафедральному собору Преображения Господня Католикосом Всех армян Гарегином Вторым, реликварии с мощами Св. Григория Просветителя и Св. Власия Себастийского. Посетители смогут увидеть также иллюминированное Евангелие на армянском языке 1680 года, Шаракноц (Гимнарий). Из древнего, урартского периода армянской культуры здесь представлены уникальные бытовые изделия и украшения, например, искусно выполненные бронзовые ножи и глиняный сосуд. Искусство расцвета позднего средневековья и Нового времени представлено церковной утварью, используемой при богослужениях, и бытовыми предметами, свидетельствующими о творческой фантазии и высоком профессионализме создавших их армянских мастеров.

Сотрудничество Эрмитажа и епархии имеет богатую многолетнюю историю: в стенах музея проходили выставки, посвященные 1700-летию принятия Арменией христианства и 300-летию основания епархии, Армянской церкви были переданы мощи из общехристианской святыни — Скеврского реликвария.

“Согласно Священному Писанию, после всемирного потопа Арарат стал причалом для Ноева ковчега. С тех пор Библейская гора служит напоминанием о том, что сам Бог избрал эти земли для возрождения человечества, поэтому Армению считают колыбелью цивилизаций.

Само название музея очень символично: “тапан” в переводе с армянского языка значит “ковчег”. “Тапан” в этом смысле — своеобразный хранитель истории и культуры как Армении, так и всего человеческого культурного наследия. Уникальная коллекция музея вобрала в себя экспонаты, начиная с самого раннего периода зарождения армянской государственности, демонстрирующие все богатство ее истории”, — говорится в аннотации выставки, опубликованной на официальном сайте Эрмитажа.