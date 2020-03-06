Незаконно нажитое имущество будет конфисковано

Вчера Национальное Собрание 100 голосами “за” приняло в первом чтении проект закона “О конфискации имущества, имеющего незаконное происхождение”. Этот документ предполагает изменения также в смежных законах, так что вопрос обсуждался в пакете. Он инициирован правительством и, как отметил в ходе представления законопроекта министр юстиции РА Рустам Бадасян, является инструментом, ориентированным на будущее.

Этой инициативой, по словам министра, в Армении внедряется механизм конфискации необоснованного богатства, преследуется цель внедрить лучшие критерии, предлагаемые международными договорами и документами международных структур в борьбе с оборотом преступных активов. Этот механизм уже внедрен в ряде стран и доказал свою результативность, отметил министр.

Отметим, что документом предусмотрены новые правила гражданского судопроизводства, которые позволят осуществлять изучение активов граждан и конфисковывать в пользу государства их имущество, добытое незаконным путем.

В последние полтора года в политических и общественных кругах муссировались слухи о применении этого беспрецедентного инструмента, как вынужденной меры преодоления сложившейся в стране крайней социальной поляризации.

Документом определяется ряд понятий, к примеру, законный доход — зарплата, пенсия, гонорары, прибыль от займов, доход от выигрыша в казино или лотереях, имущество, полученное в дар или по наследству, доход от отчуждения имущества, выплаты за аренду и т. д.

Скажем, что предметом исследования будет имущество с рыночной стоимостью свыше 25 млн драмов, имеющееся на момент представления иска. Предполагается, что с этой целью в Генеральной прокуратуре будет сформирован компетентный орган — ответственное подразделение, которое и займется исследованиями.

В документе также зафиксировано, что, учитывая известные обстоятельства относительно имущества с незаконным происхождением, компетентный орган определяет исследуемый период, который может охватывать исключительно время после 21 сентября 1991 года.

Примечательно, что в случаях, если собранный материал не дает возможности однозначно заключить, что в наличии — незаконно нажитое имущество, подлежащее конфискации, компетентный орган выносит заключение о завершении исследования с непременным упоминанием соответствующих положений данного документа (имеются достаточные основания о незаконности приобретения имущества, и лицо об этом было информировано). Заключение незамедлительно направляется курирующему сферу заместителю генпрокурора, который правомочен дать поручение продолжить исследование либо сразу представить иск в суд.

При всем этом, исследование (продолжительность которого может длиться до трех лет) в отношении законности имущества может завершиться заключением соглашения о примирении согласно законодательству РА.

Имущество с незаконным происхождением конфискуется в пользу Республики Армения. В определенных случаях (они также описаны в документе) имущество передается в государственное управление.

Хотя в ходе дебатов министр неоднократно заверял, что предметом исследования законности имущества будет исключительно собственность государственных чиновников (предполагается, разных лет), тем не менее именно в этом контексте депутаты озвучили множество вопросов: имеются лица, взаимосвязанные с чиновниками (члены семьи, близкие родственники и т. д.), на имя которых во все времена и всюду регистрируется богатство, добытое как законным, так и незаконным образом, дабы сам чиновник оставался “чистым”. Люди, на имя которых зарегистрировано имущество, должны доказать, что шикарный особняк, дача, престижная иномарка приобретены законным путем — в рамках полученного дохода. В конечном счете, перед законом все равны.

Бизнес может быть спокоен — имущество, накопленное за эти годы предпринимателями, не станет предметом повального исследования. Примерно такую мысль высказал министр в ответ на вопросы депутатов. Однако, как говорится, время покажет, чье имущество имеет незаконное происхождение, а чье — вполне легальное. Как говорится, от сумы и от тюрьмы не застрахован никто. И еще. Позитивное и негативное воздействие любого законодательного акта на общественные отношения проявляются в процессе применения.

Некоторые депутаты от парламентского большинства расценили обсуждаемый документ как “Проект возвращения — до копейки — награбленного”. Некоторые же депутаты из стана оппозиции выразили надежду, что документ этот не будет использован властями в качестве политической дубины в отношении оппонентов, что процесс не трансформируется в охоту на ведьм, призвали, в случае недоказанности виновности личности, не конфисковывать имущество, в ответ на что прозвучало: “Конфискация относится не к человеку, а к имуществу”.

Идея хорошая, против философии законопроекта они не выступают — такова позиция парламентской оппозиции. Вопрос упирается в механизмы ее реализации. Представитель ППА, юрист Геворг Петросян напомнил министру юстиции ст.73 Конституции РА, которая гласит: “Законы и иные правовые акты, ухудшающие правовое положение лица, обратной силы не имеют…”

В итоге ППА при голосовании воздержалась, “Светлая Армения” проголосовала с оговоркой, что до слушания во втором чтении правительство примет ее предложение повысить ценовой порог исследуемого имущества с 25 до 50 млн драмов.

Предполагается, что обсуждение во втором чтении будет организовано оперативно.