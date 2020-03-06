Армения хорошо подготовлена для борьбы с эпидемиями

Регион 06 марта, 2020 | Автор : admin

В деле предотвращения эпидемий Армения среди стран мира имеет довольно высокий показатель — 90 баллов. Такая оценка опубликована на посвящённом профилактике эпидемий сайте Preventepidemics.org, являющемся инициативой авторитетной международной общественной организации Vital Strategies.

Созданная в 2003 году и работающая в сотрудничестве с правительствами государств и местными органами власти в сфере решения разнообразных насущных проблем охраны общественного здоровья во всём мире, Vital Strategies является признанным экспертом в области анализа политики здравоохранения и разработки решений, нацеленных на улучшения жизни людей.

Согласно оценке сайта, Армения имеет хорошую подготовку для борьбы с эпидемиями. “В Армении есть действующие системы, чтобы вывить, остановить и предотвратить угрозы для здоровья, но они должны работать над тем, чтобы сохранить этот уровень защиты для своего народа”, — отмечается на сайте. Страны, представленные зеленым цветом на интерактивной карте сайта, имеют безопасный уровень защиты. Отмечается, что Армения достигла ReadyScore 80 и более баллов и работает над улучшением своих показателей.

По данным сайта, в деле предотвращения эпидемий сильными сторонами Армении являются: координация, коммуникация, пропаганда и безопасное питание. В Армении профилактика заболеваний, переходящих от животного к человеку, на высоком уровне. Устойчивость к противомикробным препаратам является одной из слабых сторон.

Из соседних с Арменией стран представлен показатель Грузии, которая имеет 57 баллов. Среди стран с показателями 90 и более — Канада, Япония, Австралия, Объединенные Арабские Эмираты.

Этот показатель на своей странице в социальной сети Facebook представил вице-премьер Тигран Авинян. “Армения готова к выявлению, остановке и предотвращению эпидемий”, — отметил вице-премьер.

Выполнение мероприятий, предусмотренных правительственной комиссией по недопущению проникновения эпидемии коронавируса в Армению, продолжается в штатном режиме. О текущем положении дел доложил на вчерашнем заседании правительства министр здравоохранения Арсен Торосян. Отвечая на вопрос премьер-министра Никола Пашиняна, он сообщил, что в Армении по прежнему лишь один подтвержденный случай. По словам министра, этот пациент находится в инфекционной больнице “Норк” и самочувствие у него хорошее. «Вчера мы вновь обследовали его супругу, у нее нет болезни. То есть, считаясь заразным заболеванием, мы на собственном опыте видим, что он не очень и заразен”, — подчеркнул Арсен Торосян. Находящиеся на карантине в Цахкадзоре граждане также чувствуют себя хорошо, они обеспечены всем необходимым, в том числе и интернет-связью и книгами. По словам министра до настоящего времени специалистами проведено 162 пробы, ежедневно проводится забор проб, все под контролем, и республика может продолжать жить своей обычной жизнью.