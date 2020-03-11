Агитационный марафон “Да” прошел в южных районах Армении

Агитационная кампания “Да”, назначенного на 5 апреля референдума по изменению статьи Конституции, которая определяет срок полномочий 7 из 9 членов Конституционного суда, в том числе его председателя Грайра Товмасяна, вступила в активную фазу.

Сторонники конституционных изменений пропагандируют свою позицию, разъясняя, что “Да” сказанное на референдуме равнозначно “Да” сказанному революции. Гражданам в ходе компании, раздаются агитационно-разъяснительные материалы: “Паспорт гордого гражданина” который по виду напоминает паспорт гражданина Армении. Тем самым как бы подчеркивается, что суть выдвинутого на референдум вопроса не столько в том, чтобы изменить конкретную статью Конституции, сколько в том, чтобы граждане Армении подтвердили свою волю к продолжению широкомасштабных демократических реформ.

Премьер-министр Никол Пашинян, для того, чтобы принять участие в агитации “Да”, ушел в отпуск. Решение о предоставлении главе правительства отпуска с 10 по 18 и с 20 по 24 марта 2020г. опубликовано на сайте правительства Армении e-gov.am. Во время пребывания Никола Пашиняна в отпуске премьер-министра Армении замещает вице-премьер Тигран Авинян.

Сам же Никол Пашинян 10 марта возглавил агитационный марафон по южным районам Армении. Его сопровождают супруга Анна Акопян, министр территориального управления и инфраструктур, руководитель штаба “Да” Сурен Папикян, министр образования, науки, культуры и спорта Араик Арутюнян, депутаты и другие должностные лица.

В Сюникском марзе состоялись митинги, шествия и многочисленные непосредственные беседы с избирателями в поселке Агарак, в городах Мегри, Каджаран, Капан, а также в селе Тех. В своих выступлениях на митингах и в общении с гражданами Никол Пашинян разъяснял не только причины, приведшие к необходимости прекращения полномочий семерых членов Конституционного суда, но также говорил о важности прямого общения с гражданами и их волеизъявления по важнейшим государственным вопросам.

Касаясь необходимости смещения председателя КС Грайра Товмасяна с поста, Никол Пашинян охарактеризовал его назначение на этот пост как оккупацию Конституционного суда, осуществленную Грайром Товмасяном вместе с Сержем Саркисяном. В частности, на митинге в Каджаране он сказал, что в результате Армения лишилась по меньшей мере двух выборов председателя Конституционного суда. Подчеркнув, что проблему представляют также остальные члены КС, Никол Пашинян привел в пример ситуацию, связанную с обращением Национального Собрания в КС относительно возбуждения дисциплинарного производства в отношении Грайра Товмасяна. По словам Никола Пашиняна, Конституционный суд рассмотрел этот вопрос и заявил, что, несмотря на то, что согласно Конституции и законам есть право возбуждать подобное дисциплинарное производство, но НС не в праве выступать с подобных ходатайством, а лишь члены КС могут инициировать дисциплинарное производство. “Это означает, что КС отказывается выполнять свои функции, а остальных ветвей власти лишает реализации подобных функций”, — подытожил Пашинян, подчеркнув, что этим действиям Конституционного суда может дать оценку только один субъект — народ Республики Армения.

За 30 дней до голосования на референдуме по конституционным поправкам Полиция Армении обнародовала общее число граждан, имеющих право участвовать в референдуме, включенных в реестр избирателей республики.

Согласно данной информации, общее число граждан, имеющих право на участие в референдуме, составляет 2.582.722, из которых 129 имеют право участвовать в референдуме по месту нахождения, 8 — участвовать в референдуме, не имея регистрации.

Напомним, что на 5 апреля в Армении назначен референдум по изменению одной статьи Конституции, которым предполагается досрочное сложение полномочий 7 из 9 членов Конституционного суда, в том числе его председателя Грайра Товмасяна. Отметим также, что референдум будет считаться состоявшимся, если в нем примут участие не менее четверти граждан РА, имеющих право голоса, то есть около 650 тысяч человек.