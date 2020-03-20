Конкурс “Евровидение” отменен

Культура 20 марта, 2020 | Автор : admin

Распространившаяся по миру пандемия коронавируса COVID-19 стала причиной отмены одного из самых популярных и любимых международных музыкальных конкурсов.

“Евровидение-2020”, проведение которого планировалось 12-14 мая в Нидерландах, в Роттердаме, не состоится. Организатор конкурса — Европейский вещательный союз принял решение об отмене “Евровидения” в этом году “За последние несколько недель мы изучили много альтернативных вариантов, которые позволили бы провести конкурс песни “Евровидение”. Однако неопределенность, вызванная распространением COVID-19 по Европе, и ограничения, введенные правительствами участвующих вещателей и властями Нидерландов, означают, что Европейский вещательный союз (EBU) принял трудное решение о невозможности проведения мероприятия, как планировалось”, — говорится в заявлении, опубликованном 18 марта в Twitter-аккаунте музыкального конкурса.

Рассматривается возможность переноса конкурса на следующий, 2021 год, и проведения его в Роттердаме.

Армению на конкурсе должна была представлять 25-летняя армянская певица родом из Греции Атена Манукян с песней Chains on you, слова к которой сама же и написала. Исполнительница победила в национальном отборе “К Евровидению”, сумев обойти в финале 12 кандидатов. В заключительном туре, который прошел 15 февраля в прямом эфире Общественного телеканала Армении Атена набрала в общей сложности 168 очков, из которых 60 — от международного и 58 — от местного жюри, плюс 50 очков — от телезрителей по sms-голосованию.

Испытание судьбы девушка восприняла с оптимизмом и мудростью. “Мои дорогие. В жизни вы должны знать, что все, что случается, имеет причину. И по моему опыту, когда что-нибудь идет неправильно или не так, как планировалось, всегда следом приходит что-нибудь лучшее и большее. В это я верю и сейчас. Что бы ни случилось, это случилось только к добру. И время покажет”, — такими словами подбодрила своих поклонников Атена Манукян в публикации на своей странице в Фейсбук. Она также призналась, что при подготовке к конкурсу встретила прекрасных и особенных людей, ставших ее командой и ее армянской семьей. “Они много работали, и они действительно верили в меня. Это — самый большой подарок. Будь терпелив, никогда не сдавайся и помни, что вслед за дождем всегда приходит радуга. В конце за нашу работу нас ожидает награда, не важно какая. Всегда люблю вас, и спасибо за вашу любовь и поддержку от всего моего сердца. Пожалуйста, берегите себя. Лучшее еще впереди. Мы вернемся более сильными”, — написала Атена.