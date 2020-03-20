Сняты ограничения на выезд из Эчмиадзина

Государство 20 марта, 2020 | Автор : admin

Эпидемиологические блок-посты на выездах из города Вагаршапат (Эчмиадзин) сняты 18 марта с 20.00. Об “открытии границ” и прекращении проверки температуры у выезжающих за пределы города граждан сообщил вице-премьер и комендант по чрезвычайному положению в Армении Тигран Авинян, обусловив это решение тем, что не обнаружено случаев, выходящих за рамки круга контактов установленного неделю назад пациента.

Одновременно он призвал жителей Эчмиадзина и все население Армении продолжать “строго придерживаться всех правил и проявлять высокую гражданскую ответственность и сознательность: не участвовать и не организовывать многолюдных мероприятий и собраний, в случае напоминающих грипп симптомов самоизолироваться, а при необходимости немедленно обращаться к врачу или связаться по горячей линии 060 838300”.

Напомним, что с 15 марта по периметру Эчмиадзина были введены ограничения на выезд: из города было разрешено выезжать только по трем дорогам, на которых осуществлялась проверка температуры выезжающих граждан и в случае, если фиксировалось повышение температуры, гражданам предлагали вернуться. Эти ограничения были введены в связи с тем, что в Эчмиадзине был зафиксирован очаг распространения инфекции. Незамедлительно принятые меры позволили локализовать инфекцию и не допустить ее дальнейшего распространения как за пределы города, так и в самом Эчмиадзине.

Между тем усиленные мероприятия по дезинфекции были проведены на всей территории города: улицы города сначала были очищены от пыли при помощи пылеуборочных машин, а затем были проведены работы по дезинфекции проезжей части и тротуаров с использованием хлора. Как сообщила мэр Эчмиадзина Диана Гаспарян, мэрия приобрела в большом количестве хлорсодержащие дезинфицирующие средства и готова предоставлять их бесплатно тем хозяйствующим субъектам, которые не могут приобрести дезинфицирующие средства собственными силами.

Согласно распоряжению мэрии, действующие в Эчмиадзине хозяйственные объекты, в частности, предприятия общественного питания, магазины, службы такси, а также учреждения, предоставляющим иные услуги, в том числе, банки и кредитные организации проводят регулярную дезинфекцию как внутри помещений, так и на прилегающей территории.

“Мы более чем когда-либо должны быть внимательны и объединены, осознавая нашу ответственность как к самим себе, так и к нашему окружению”, — подчеркнула мэр Диана Гаспарян.