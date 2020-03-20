Выставка “Дали и Пикассо” будет продлена

Культура 20 марта, 2020 | Автор : admin

Выставка “Дали и Пикассо”, на которой представлено более 200 работ двух великих художников: скульптуры, керамика, графические и керамические работы из частной коллекции президента Фонда “Искусство наций”, мецената и коллекционера Александра Шадрина, будет продлена. Об этом сообщила пресс-секретарь Национальной картинной галереи Армении Ануш Никогосян.

“Директор галереи Арман Цатурян пришел к соглашению с коллекционером Александром Шадрином о продлении выставки. Но мы не можем точно сказать, на какое время она будет продлена. Это обусловлено ситуацией, сложившейся в стране в результате распространения коронавируса”, — отметила Никогосян.

Торжественная церемония открытия выставки в Национальной картинной галерее Армении состоялась 6 марта.

Эта экспозиция была представлена во многих странах. Коллекция, которую Шадрин собирал в течение 15 лет, является четвертой по величине среди частных коллекций и одним из самых значимых собраний скульптур Дали и керамики Пикассо.

Правительство Армении объявило чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение действует на всей территории Республики Армения с 18:30 16 марта 2020г. по 09:00 14 апреля 2020г. Отменены или перенесенены множество массовых мероприятий. Культурные учреждения на некоторое время прекратили свою деятельность. Некоторые из них пробуют сохранить связь с общественностью на онлайн-платформах.