План сбора налогов будет перевыполнен

А отключений газа за неуплату в период ЧП не будет

В среду, согласно Регламенту НС, состоялся очередной диалог парламент-правительство. Народные избранники озвучили множество важнейших вопросов правительству, на некоторые из которых премьер-министр Никол Пашинян ответил лично.

Коснувшись по просьбе одного из парламентариев вопроса сбора налогов в условиях чрезвычайной ситуации, вызванной коронавирусом, глава Кабинета министров, в частности, сказал отметил, что план сбора налогов на первый квартал будет перевыполнен на более 5 млрд драмов.”Что касается того, что произойдет в следующих кварталах — мы все понимаем, что у нас будут проблемы. Но мы должны сделать все возможное, чтобы минимизировать их. Именно поэтому я и говорю, чтобы мы не слишком зацикливались на идее налоговых каникул”, — сказал Пашинян, добавив, что если все получат каникулы, то сбор налогов будет нулевым. По его словам, это не может быть хорошо ни для кого, в том числе и людей, для которых мы сейчас ожидаем налоговые каникулы. Необходимо продвигать все возможные средства, помогая налогоплательщикам продолжать работать, получать прибыль, доход и платить налоги.

Напомним, что независимый депутат Тигран Уриханян выступил именно с предложением параллельно с объявленным в стране чрезвычайным положением объявить также налоговые каникулы, так сказать, предоставить кредитный отпуск социально незащищенным слоям, причем силой закона — откорректировать соответствующий законодательный пакет. Заодно законодатель предложил также рассмотреть возможность замораживания или аннулирования процентных ставок.

Премьер заявил, что он против таких решений по очень простой причине: если человек является безответственным партнером, его кредитные обязательства не выполняются хронически. Если же государство официально разрешит ему не платить еще два месяца…

И еще. По словам премьера, почему правительство должно давать кредитный отпуск людям, работающим сегодня регулярно и производят пользующийся сегодня высоким спросом товар — такой, как медицинские маски, алкогель или спирт? У таких людей возрастет прибыль, да еще и предоставлять им кредитный отпуск?

Что же касается людей, у которых есть проблемы — именно для них правительство уже подготовило 5 пакетов поддержки, на следующей неделе снова будут пакеты и так далее, чтобы поддержать их, сказал Пашинян.

В последние дни среди определенных слоев населения муссируются слухи, что в связи с распространением в стране коронавируса в знак социальной помощи власти могут простить гражданам задолженности по коммунальным услугам, в частности, за потребленный газ.

Коснувшись по просьбе одного из депутатов этого вопроса, премьер отметил, что комендантом Тиграном Авиняном достигнуто соглашение с компанией”Газпром Армения” о том, что в период действия режима чрезвычайного положения никаких отключений газа у населения за неуплату не будет.

Помощь же должна быть адресной.”Там, где нам нужно оказать подобную поддержку, мы предоставим помощь за счет выделения общественных средств. Мы также, после завершения кризиса, должны отчитаться перед общественностью за то, как именно использовали данные средства. То же самое относится и к счетам за коммунальные услуги, и здесь мы также должны осуществить адресный подход”, — заявил Пашинян.