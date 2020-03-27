Испытание вакцины коронавируса

Регион 27 марта, 2020 | Автор : admin

Стало предметом беседы Католикоса Арама I с Нубаром Афеяном

Католикос Великого Дома Киликийского Арам I провел телефонный разговор с известным американским предпринимателем и меценатом армянского происхождения, соучредителем гуманитарной инициативы “Аврора”, соучредителем и президентом американской биотехнологической компании Moderna Therapeutics Нубаром Афеяном, сообщает католикосат Великого Дома Киликийского.

Отмечается, что Нубар Афеян подробно представил Патриарху проделанную его компанией профессиональную работу. Патриарх высоко оценил Нубара Афеяна, назвав его работу общечеловеческой миссией, которая принесет честь нашей нации и Родине.

Американская биотехнологическая компания “Moderna Therapeutics” создала вакцину против коронавируса, которая с 17 марта проходит клинические испытания в исследовательском институте здравоохранения “Kaiser Permanente” в Сиэтле, штат Вашингтон, США.