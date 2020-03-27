Самоудовлетворяющиеся

В то время, как вся планета пытается понять, как остановить пандемию коронавируса, официальный Баку и его пропагандистские структуры все глубже погружаются в виртуальное пространство.

Время от времени выплывая из него, они потрясают окружающий мир шедевральными итогами своих галлюцинаций. То бомбят армянских пользователей соцсетей, а также через приложения к смартфонам паническими сообщениями о коронавирусе. То заявляют о якобы отбитой азербайджанскими ВС диверсионной вылазке с армянской стороны и о несуществующих потерях среди армян. Причем в галлюциногенном угаре забывают скореллировать в тексте время подготовки дезинформации и время публикации, из чего становится ясно, что министерство обороны Азербайджана все свои тексты готовит заранее по шаблонному типу и в результате утечки данная деза вышла раньше времени.

Но всех переплюнул так называемый глава так называемой азербайджанской общины Нагорного Карабаха Турал Гяджалиев, которому в виртуале привиделось, что армяне Арцаха обратились к нему “как к избранному представителю (с точки зрения безопасности не могу назвать их имен), проинформировали об увеличении числа лиц, инфицированных острой респираторной инфекцией, пневмонией в Нагорном Карабахе, плачевном состоянии инфраструктуры здравоохранения, отсутствии тестов, нехватке медицинского персонала, выразили обеспокоенность в связи с тем, что Армения и незаконный режим скрывают от населения случаи заражения коронавирусом (COVID-19)”. Самое шедевральное — концовка этого бреда: “Я, как избранный представитель, призываю армянскую общину Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики строго соблюдать правила личной гигиены, придерживаться таких мер, как самоизоляция, социальное расстояние для защиты от коронавируса. Уверен, что после того, как будет положен конец армянской оккупации, Азербайджанское государство реконструирует инфраструктуру здравоохранения в Нагорно-Карабахском регионе нашей страны и обе общины будут пользоваться возможностями медицинской системы, отвечающей современным стандартам”.

Не знаю уж, какой это по счету страшный сон Веры Павловны, скрывающейся под псевдонимом “Турал Гяджялиев”, но такое впечатление, что азербайджанские горе-пропагадисты из страха перед широко шагающим по “широко шагающему Азербайджану” коронавирусу, заперлись в своих продезинфицированных кабинетах и, накачавшись дури, яростно штурмуют порносайты, твердя в страсти “Гарабаг бизимдирь” — на всякий случай, а вдруг их прослушивают. А бояться им есть чего. Судя по паническим комментам азербайджанских пользователей соцсетей, корона-инфицированных в Азербайджане гораздо больше, чем указывается в официальных сообщениях. Так, один человек с плохим самочувствием, не дождавшись врачей, сам, едва передвигаясь, пришел в больницу, сдал анализ на вирус который оказался положительным, и через несколько часов умер. Отмечается, что удалось поймать лишь некоторых из членов его семейства и круга общения. А четыре человека, побывавшие в Турции, потом рейсом из Нахиджевана — в Баку, с подозрением на коронавирус сбежали и находятся в розыске. Проживающие в Ленкорани талыши жалуются на то, что прибывающих из стран зоны риска азербайджанцев специально направляют в Ленкорань, чтобы заразить коронавирусом представителей этого нацменьшинства, и даже называют эти действия властей “геноцидом талышского населения”. Много чего странного и любопытного происходит в апшеронском султанате. Однако тамошние СМИ, подобно загипнотизированным Каа бандерлогам, копипастят азерпроповские листовки.