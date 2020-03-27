Сконцентрироваться на возможностях

Государство 27 марта, 2020 | Автор : admin

Правительство приняло антикризисную программу и пакеты помощи

Мероприятиям, направленным на смягчение социальных и экономических последствий кризиса, вызванного пандемией коронавируса COVID-19, было практически целиком посвящено вчерашнее заседание правительства.

Пять пакетов помощи определенным группам граждан и бизнес-предприятий, разработанные министерствами экономики, сельского хозяйства, труда и социального обеспечения, призваны решить наиболее срочные, насущные проблемы, которые зафиксированы на данный момент развития кризиса.

При принятии проектов правительственных решений премьер-министр Никол Пашинян особо подчеркнул, что вся сопутствующая документация, все необходимые нормативные документы должны разрабатываться незамедлительно, без бюрократических проволочек, а правительственным структурам всю предстоящую неделю следует работать без выходных “денно и нощно”, чтобы обеспечить возможно более скорое и четкое получение помощи адресатами.

Помимо пяти пакетов, касающихся конкретных сфер деятельности и узко очерченных групп бенефициаров, правительство обсудило и утвердило также общий, своего рода, стратегический и концептуальный документ, отображающий основы государственной политики, направленной на борьбу с кризисными явлениями: “Всеобъемлющую программу мероприятий по противодействию последствиям коронавируса”.

Представляя документ, вице-премьер Мгер Григорян отметил, что программа разработана с учетом той новой реальности, в которой оказался весь мир, в том числе, наша страна, вследствие распространения пандемии коронавируса. “Мы должны определиться со своими действиями и ресурсами в условиях этой реальности”, — подчеркнул Мгер Григорян, пояснив, что комплекс мероприятий программы разработан так, чтобы ответить на негативное влияние кризиса по целому ряду направлений. В соответствии с этим, в частности, предложен ряд действий и мероприятий, призванных нейтрализовать проблему падения ликвидности в условиях деформации спроса. Кроме того, продуманы меры, направленные на помощь лицам, потерявшим работу в результате кризиса. Уделяется внимание также обеспечению социальной безопасности уязвимых групп населения. Среди важнейших задач, на решение которых нацелена программа, Мгер Григорян назвал дополнительное оснащение и переоснащение системы здравоохранения, а также, учитывая сложившуюся ситуацию, формирование системы эффективного управления государственными хранилищами, то есть лекарственными, сырьевыми, имущественными, пищевыми запасами.

Говоря о концепции, заложенной в содержательную основу данного документа, Никол Пашинян отметил, что этой программой ставится цель не только содействовать конкурентоспособному сегменту нашей экономики и помочь слоям населения, получившим первый социальный удар. “Очень важно, что глубинная цель этого пакета — подготовить нашу экономику, население, граждан к конкурентоспособной экономике и деятельности в пост-коронавирусный период. Эту повестку ни в коем случае, ни при каком сценарии развития мы не должны забывать. Наша задача в том, чтобы от логики традиционного существования переместиться к логике развития, усиления, повышения конкурентоспособности нашей страны. И эту повестку мы не должны терять даже в самые катастрофические моменты. Это самая главная констатация, которая заложена в содержательную основу этой программы и очень важен наш настрой, наша общая констатация того, чем мы сейчас занимаемся. Мы сейчас не заняты, так сказать, борьбой за существование. Мы сейчас заняты принятием стратегической программы усиления места нашей страны, конкурентоспособности нашего общества, уровня наших общественных отношений в будущем, пост-коронавирусном мире и конкурентоспособности каждого нашего гражданина на рынке труда и вообще бизнеса. И такое упорядочение нашей мысли, думаю, очень важно в деле преодоления кризиса, сколь бы мы ни имели трудностей. Давайте констатируем, что таких времен, в которых не существует трудностей, никогда не было и никогда не будет. Любые, даже самые благоприятные времена, имеют свои трудности, и каждый кризис, даже самая критическая ситуация, имеет свои возможности, и мы должны сконцентрироваться на возможностях”, — подчеркнул Никол Пашинян.

Данная правительственная программа, фактически, представляет собой концептуальную надстройку над целым рядом конкретных проектов и мероприятий, которые уже разработаны, находятся в процессе разработки или будут разработаны в будущем, учитывая конкретные задачи, которые будут требовать решения. Как отметил вице-премьер Мгер Григорян, правительство открыто к тому, чтобы дорабатывать, дополнять и обновлять этот документ в дальнейшем. По его словам, если эта программа не будет нести в себе логики развития, она изначально не правильна. “Мы в этой ситуации планируем ряд действий так, что это создаст возможности для будущих действий. Потому что, если у нас будет инструментарий или мероприятия, которые не содержат в себе логики развития, это будет провальное мероприятие. В этом смысле логика наших мероприятий даже социального характера будет логикой социального развития, а не существования или ситуационных решений. Думаю, изложение и содержание также свидетельствуют об этом”, — отметил Мгер Григорян.

Касаясь конкретной имплементации принятых решений, премьер-министр Никол Пашинян пояснил, что, согласно предварительной договоренности, уже в среду должно быть обеспечено финансирование и мероприятий данной программы, и пяти пакетов антикризисного содействия.

“Бенефициары должны иметь возможность, начиная со среды, получать средства, будь то социальная помощь или бизнес содействие. То есть, наша точка — среда. Но мы должны продолжать работать в ежедневном режиме, и на следующем заседании правительства мы должны стараться иметь новые пакеты, которыми уже другие группы, другие программы будут реализовываться. И так до тех пор, пока мы убедимся, что шоковый этап кризиса преодолен, и уже приступим к обсуждению более конкретных концепций”, — пояснил Никол Пашинян.