Приняты вынужденные меры

“РА” уже писала, что с целью борьбы с распространением эпидемии коронавируса, возникшей в декабре 2019 года в Китае и стремительно переросшей в пандемию, затронувшую 196 стран мира, правительство РА инициировало законодательные поправки в законах “О правовом режиме Чрезвычайной ситуации”, “Об электронной коммуникации” а также “О медицинской помощи и обслуживании населения”. Законопроекты были обсуждены и приняты Национальным Собранием в первом чтении на внеочередном заседании в понедельник, а вот во вторник, 31 марта, во время голосования законопроектов в окончательном варианте, оппозиции, которая до этого выразила кардинальное несогласие с нововведениями в условиях Чрезвычайного положения, удалось торпедировать законопроекты, создав в зале заседаний ситуацию отсутствия кворума.

Напомним, что на голосование были поставлены только поправки в законах “О правовом режиме Чрезвычайной ситуации”, “Об электронной коммуникации”, третий же законопроект — “О медицинской помощи и обслуживании населения”, — по предложению министра юстиции Рустама Бадасяна был изъят из повестки.

Однако этим дело не кончилось — в тот же день, когда газета “Республика Армения” уже была спущена в типографию, по инициативе правительства было созвано еще одно внеочередное заседание НС, на котором в первом чтении были приняты законопроекты “О правовом режиме Чрезвычайной ситуации” и “Об электронной коммуникации”. Неожиданно в повестку был возвращен изъятый ранее законопроект “О медицинской помощи и обслуживании населения” (министр Бадасян заявил, что он был изъят из повестки, но не из оборота), и после краткого обсуждения был принят во втором и окончательном чтении.

Коль скоро НС было принято решение обсудить и проголосовать эти неотложные корректировки в законах в течение 24 часов, поздно ночью 31 марта (это было обусловлено завершением заседания постоянной комиссии НС по государственно-правовым вопросам, рассмотревшего предложения депутатов по законопроектам) законопроекты были полностью приняты.

Отметим, что в последних двух внеочередных заседаниях не участвовали депутаты оппозиционных фракций “Процветающая Армения” и “Просвещенная Армения”. Так что и в дебатах, и в голосовании участвовали исключительно депутаты парламентского большинства — фракции “Мой шаг”, обладающей 88 мандатами.

Кратко напомним, что представляют собой законодательные поправки, принятые в столь срочном порядке.

Поправки в двух вышеуказанных законах, по аргументации исполнительной власти, призваны обеспечить контроль за контактами населения в условиях эпидемии. Речь идет об электронных контактах — в данном случае, телефонных, посредством смартфонов граждан.

Представляя документ, министр юстиции Рустам Бадасян отметил, что в условиях Чрезвычайного положения, вызванного пандемией, вмешательство в сфере прав защиты личных данных, неприкосновенности частной и семейной жизни, свободы и тайны коммуникации допустимо. Проще говоря, принятый документ дает компетентным государственным органам карт-бланш на получение на законном основании информации о местонахождении представляющих интерес граждан и контактирующих с ними лицах. В режиме онлайн будут фиксироваться телефонные звонки и передвижения граждан, однако процесс определения местонахождения той или иной личности предполагается инициировать в случае, если речь идет о вирусоносителе либо есть подозрения относительно его контактов с вирусоносителем.

По словам министра, вмешательство в личные данные должно носить временный характер, причем ознакомление с содержанием телефонной беседы или сообщения, либо использование полученной информации в иных целях категорически запрещено. Как заверил глава ведомства, в течение месяца по завершении Чрезвычайного положения вся информация должна быть уничтожена, в противном случае, равно как и при использовании информации в иных целях, предусматривается уголовная ответственность.

Во внеочередном заседании НС принял участие и выступил вице-премьер, комендант РА Тигран Авинян. По его словам, предлагаемые решения нацелены на повышение эффективности профилактики распространения вируса и мер по изоляции. Он также подчеркнул, что данные о местонахождении граждан дадут возможность выявить людей, общавшихся с вирусоносителем.

Вице-премьер заверил, что система полностью автоматизирована, никакого вмешательства людей нет — имеется программа, которая выявляет вероятный круг общения.

“Наша цель — посредством технического инструментария по возможности предотвратить распространение заразы и с течением времени снизить ограничения по передвижению и другие”, — сказал он.

Что касается корректировки в Законе РА “О медицинской помощи и обслуживании населения”, то исполнительная власть предложила не производить вскрытие скончавшихся от коронавируса по причине отсутствия в Армении специализированных моргов и во избежание распространения инфекции среди медперсонала. В документе зафиксировано, что передавать прах скончавшихся от коронавируса родным будут в закрытых цинковых гробах и не допускать вскрывать их перед захоронением.

Отметим, что Президент РА Армен Саркисян уже подписал принятые НС законы о внесении изменений в законы “О правовом чрезвычайном положении” и “Об электронных коммуникациях”.