Генсек ОДКБ обеспокоен

Регион 03 апреля, 2020 | Автор : admin

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зас выразил обеспокоенность в связи с инцидентом, произошедшим накануне на границе Армении и Азербайджана. В ответ на вопрос Арменпресс, Станислав Зас отметил, что вызывает недоумение то, что эскалация напряженности происходит тогда, когда мировое сообщество ведет консолидированную борьбу с пандемией коронавируса.

— Накануне в результате нарушения режима прекращения огня азербайджанской стороной на участке армяно-азербайджанской границы двое военнослужащих Армении и 14-летний житель общины Воскеван получили ранения. Как Генеральный секретарь ОДКБ, как бы Вы прокомментировали подобное провокационное действие против государства-члена ОДКБ.

— Я был уведомлен армянской стороной об этом инциденте на границе Армении и Азербайджана. Тот факт, что в результате были ранены два военнослужащих ВС РА и 14 — летний житель села Воскеван, — вызывает серьезную обеспокоенность. Одновременно хочу высказать озабоченность подобным инцидентом в зоне ответственности ОДКБ на границе государства входящего в состав Организации. Вызывает недоумение обострение напряженности в то время когда все мировое сообщество ведет консолидированную борьбу с короновирусной пандемией. В этой связи призываю стороны конфликта прислушаться к призывам Генсека ООН о глобальном прекращении огня во всем мире. Кстати, насколько я информирован, Армения официально выступила в поддержку этого призыва.

Хотел бы также подчеркнуть важность выполнения договоренностей руководителей Армении и Азербайджана о прекращении огня в зоне конфликта и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим в данном инциденте.

30 марта азербайджанская сторона предприняла попытку диверсионного проникновения в направлении армянских позиций в Ноемберянском районе Тавушской области. Противник был отброшен назад, однако при этом были обстреляны села Баганис и Воскеван. Ранен один ребенок — житель общины Воскеван.