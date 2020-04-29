Онлайн-выставка, посвященная геноциду армян

Регион 29 апреля, 2020 | Автор : admin

На специальном портале Союза армян Украины запущена онлайн-выставка, посвященная 105-й годовщине Геноцида армян. Как сообщает AnalitikaUA.net, пользователей ждут архивные фотографии, документы и историческая аналитика. По мнению историка Ваге Петросяна, портал ярко и доступно представляет полную картину о Геноциде армян в Османской империи. “Основная цель выставки представить факты. Виртуальная экспозиция демонстрирует ужасы Геноцида, и его последствия”.

Ученый отметил, что очень важно не допустить, чтобы такая трагедия когда-либо и где-либо повторилась. А для недопущения этого — необходимо полное представление масштабов катастрофы и его осуждение.

Как сообщалось ранее, по всей Украине проходили мероприятия, посвященные 105-й годовщине Геноцида армян. Региональные общины, в частности Киев, Чернигов, Черкассы, Каменец-Подольский, Одесса, Днепр и Кропивницкий приняли участие в социально направленных флешмобах, сняв тематические видео, ряд которых транслировался в эфирах региональных телеканалов. В Одессе состоялся кинопоказ на большом экране под открытым небом. Особый интерес вызвала онлайн-лекция “Геноцид армян: постижение истории” от главы историко-культурного комитета Союза армян Украины, кандидата исторических наук Давида Давтяна.

На улицах городов по всей стране установлены баннеры, билборды, ситилайты и другие социально ориентированные информационные материалы о Геноциде армян. Социальный ролик Союза армян Украины “Спасибо за шанс расцвести вновь. Армяне” транслировали центральные и региональные каналы.