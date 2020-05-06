Великие армяне Великой отечественной

Онлайн программы Музея литературы и искусства им.Егише Чаренца: от героев войны до юмора и смеха

Близится знаменательная дата — 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, которую мы будем отмечать 9 мая. Армения очень трепетно относится к дате Великой Победы: народ, переживший Геноцид и стоявший на пороге его повторения в годы Отечественной (войска союзницы Германии — Турции в полной боевой готовности были сосредоточены у границ Армении) дрался с двойным упорством и ожесточением и внес большую лепту в разгром фашизма. Мы чтим подвиг наших предков, и по сей день являющийся достойным примером для нынешних и будущих поколений.

Память об этом должна быть увековечена не на словах, а на деле. Причем, память в широком смысле этого слова — память об истории, культуре, достижениях и завоеваниях родной страны. И именно этим занимается Музей литературы и искусства им.Егише Чаренца, одной из миссий и первоочередных задач которого является обработка, пополнение и популяризация собственного огромного архива, в котором хранится много информации, в том числе и о славном военном прошлом наших соотечественников.

Причем соотечественников очень известных — писателей, деятелей культуры и искусства, которые в годы войны отправились на фронт и с честью выполнили свой долг перед родиной.

Как рассказал нашей газете директор Музея литературы и искусства им.Егише Чаренца Каро Варданян, в этом смысле пандемия нанесла большой урон работе учреждения: два месяца архивы музея не обрабатывались должным образом. Но несмотря на временные трудности, музей активно работает в интерактивном формате и имеет неплохие успехи.

— Знаете, в представлении общественности музей прежде всего мероприятия, экспозиции — ну то есть “видимые” вещи. В нашем же случае это лишь малая часть и не самое первоочередное направление нашей работы. Мы делаем упор на пополнение и обработку архивов: этим занимаются наши научные отделы, а затем предоставляют читателям и научным работникам. И очень больно, что сейчас мы не можем этим заниматься. Эпидемия коронавируса сильно изменила наши планы: ранее мы были очень активны в плане проведения различных мероприятий (культурных, образовательных), а потому пришлось быстро перестроиться и перейти в онлайн формат. Но нам трудно, поскольку виртуальный формат не может заменить живого общения с посетителями музея. Стали интенсивно работать на своей официальной странице в Фейсбуке и по последним данным наша аудитория составляет 80 тысяч человек. И могу сказать, что люди очень воодушевлены нашими программами.

Мы создали рабочую группу, которая собирается два-три раза в неделю и прорабатывает программы и мероприятия по разным направлениям ( различные тематические рубрики): уже есть более 10 таких рубрик. В день 4-5 раз, в определенное время, на своей странице мы публикуем свои программы, включающие все сферы — литературу, кино, театр, музыку и т.д. Обращаемся и к памятным датам и юбилеям. В апреле, понятно, темой был Геноцид, а в этом месяце мы концентрируем внимание на майских праздниках: юбилее Победы в Великой Отечественной войне, очередной годовщине освобождения Шуши. С 3 мая запустили рубрику “Великие армяне Великой Отечественной”: выделили порядка 40 авторов — писателей, музыкантов, художников и др.- представителей армянской интеллигенции, участвовавших в ВОВ или военных корреспондентов. Ежедневно до 10 мая будем публиковать материалы о них: биографические данные, фотографии, в каких военных сражениях участвовали, какие награды имеют, как отразили военное прошлое в своих произведениях и т.д. Ну, а в честь 28-й годовщины освобождения Шуши запустили рубрику “Один век культуры Шуши 1820-1920” — онлайн выставку фотографий с информацией об армянских кварталах города, церквях, домах, библиотеках, гостиницах, учебных заведениях, театре “Хандамирян”, магазинах, типографиях и многом другом.

— При работе с архивами для рубрик вы открыли для себя что-то новое? Неизвестные широкой общественности факты биографий наших известных деятелей?

— Безусловно. Представьте — не просто есть, их целый “океан”. Речь идет о полутора миллионах единиц документов (именно таково количество документов хранится в нашем архиве, фондах). И понятно, что мы еще долго будем узнавать все новые и новые подробности из жизни наших великих деятелей прошлого. Ведь не все документы или информация о каждом отдельном человеке полностью опубликована, поскольку есть еще необработанные архивные документы, над которыми еще предстоит работать. Это очень трудоемкий процесс и не всегда оправданный, так как речь идет о десятках коробок с материалами (которые мы приняли от родственников или семей 1200 авторов сферы литературы и искусства). И год за годом мы постепенно изучаем документы. На данный момент обработано порядка половины этих материалов. В нашей рубрике “Великие армяне Великой Отечественной” мы уже опубликовали фотографии и информацию о наших известных фронтовиках — писателях Серо Ханзадяне и Грачья Кочаре, поэте, драматурге, военкоре Гургене Боряне. По любому при публикации материалов для рубрики мы будем делать упор на малоизвестные факты, ставить ранее не опубликованные или редко публикуемые документы (письма родным, открытки, фотографии и т.д.).

— Какие еще рубрики вам хотелось бы отметить, которые нашли отклик среди подписчиков музейной странички в фейсбуке?

— Например, отмечу рубрику “Победим эпидемию смехом”, в рамках которой публикуются смешные истории, написанные мною на тему эпидемии и изоляции. Поначалу я публиковал забавные и смешные истории на своей странице, но потом мы стали переносить их и на официальную страницу музея — для поднятия настроения наших читателей. (Отметим, что эта инициатива была признана важной и поддержана со стороны Министерства образования, науки, культуры и спорта РА — авт.). Я неисправимый оптимист и считаю, что мы, армяне, представители народа, прошедшего через самые тяжелые испытания, привыкли, что многие беды и трагедии (Геноцид, Сумгаит, землетрясение, война и пр.) не обходят нас стороной. А теперь весь мир стоит перед испытанием, которое хорошо показывает, какой народ и страна как справляется с этим бедствием: насколько он силен, организован, дальновиден. Предыдущие столетия нас закалили (как это ни печально, в плане преодоления трагедий), а потому мы и сейчас должны выйти достойно из ситуации. И в этом во многом нам поможет юмор и смех, хорошее настроение.

Смешная история от Каро Варданяна

Чрезвычайная арифметика

Только что дочка закончила дистанционный урок по армянской литературе и очень впечатленная вышла из спальни.

— Пап, сегодня учительница нам рассказала, что Геворг Марзпетуни с 20 храбрецами одолел арабское войско.

— Знаю доченька, в свое время нам это тоже рассказывали.

— А почему храбрецов было 20?

— Ну, наверное, в период чрезвычайного положения запрещалось, чтобы более 20 человек собиралось вместе.

— Если бы их было больше, их бы оштрафовали?

— Не думаю. Одним храбрецом больше, одним меньше — кто бы их считал? Ты лучше не концентрируйся на цифрах.

— Почему?

— Это урок литературы был, или математики?