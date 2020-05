В кукольном театре ожидаются новости

Культура 08 мая, 2020 | Автор : admin

Чтобы заполнить будни детей и взрослых Ереванский государственный кукольный театр им. Ов.Туманяна скоро в виртуальном пространстве начнет представлять передачи “Твои песни в кукольных спектаклях” и “Виды кукол”.

Театр продолжит также и показы интересных спектаклей, которые удостоились высокой оценки как местного, так и зарубежного зрителя.

В беседе с корреспондентом АРМЕНПРЕСС директор и художественный руководитель театра Рубен Бабаян сказал, что цикл передач “Твои песни в кукольных спектаклях” состоит из 12 выпусков, а цикл передач “Виды кукол” — из 8.

“В детских постановках звучат множество песен, которые мы представим в передачах первого цикла. Возможно, это послужит импульсом к написанию новых произведений для композиторов, поэтов, поскольку мы не очень уж богаты детскими песнями”, — рассказал Бабаян. По его словам, театр должен выбрать не путь замены спектаклей, а формат, который невозможно осуществить в театре, но возможно в онлайн варианте.

Обращаясь к онлайн-спектаклям, директор сказал, что на официальной странице кукольного театра в Facebook продолжаются их показы.

Уже был показан ряд спектаклей, в том числе “Взятие Тмкаберда”, который был удостоен первой премии на театральном фестивале во Франции, представлена постановка Нарине Григорян “Овнан”, на очереди — The Best of Shakespeare Зары Антонян.

Рубен Бабаян считает, что, несмотря ни на что, театры должны продолжать свою деятельность.