Государственные гранты поддержат инновационные проекты

Государство 08 мая, 2020 | Автор : admin

Правительство поможет работающим в сфере высоких технологий армянским компаниям преодолеть негативные последствия, вызванные пандемией коронавируса COVID-19.

Проведенное министерством высокотехнологической промышленности исследование возникшей по причине общемирового спада экономической активности ситуации показало, что многим армянским компаниям, работающим в сфере высоких и информационно-коммуникационных технологий, не удалось избежать негативного влияния кризиса.

Опрос 185 компаний отрасли выявил, что у 54% из них зафиксировано значительное снижение финансового оборота, а в 45% компаний возникли проблемы в связи с невозможностью обеспечить достаточный уровень занятости своих сотрудников.

С тем, чтобы помочь этим предприятиям сохранить эффективные рабочие места, а также стимулировать реализацию инновационных идей и проектов, облегчить дальнейшее продвижение инновационных продуктов как на армянский, так и на мировые рынки Министерством высокотехнологичной промышленности разработана комплексная программа поддержки. На вчерашнем заседании правительство одобрило представленную программу, которая стала уже 17-м мероприятием пакета мер адресной помощи, направленной на преодоление социально-экономических негативных последствий пандемии коронавируса.

“Учитывая стратегическую линию правительства на то, чтобы использовать создавшуюся вследствие пандемии коронавируса ситуацию в качестве новых возможностей, 74% участвовавших в опросе компаний выразили готовность разработать производство нового типа или перепрофилировать свою деятельность и инвестировать в создание новых продуктов. Это касается тех компаний, которые в основном занимаются предоставлением услуг аутсорсинга. Исходя из создавшейся ситуации, Министерство разработало грантовые пакеты для предприятий отрасли”, — пояснил министр высокотехнологической промышленности Акоп Аршакян.

Представляя программу, министр сообщил, что помощь будет оказана посредством предоставления грантов. При этом грантовые программы будут подразделяться на три категории. “Инновационные гранты”, размером до 10 млн драмов могут получить создающие продукт компании, в последние два года зарегистрированные в Армении. Для тех компаний, которые зарегистрированы в Армении более дух лет и оказывают услуги в сфере ИТ, предусмотрены так называемые “Гранты состоявшихся компаний”. Их размер может доходить до 20 млн драмов. На получение самой большей суммы — вплоть до 30 млн драмов, могут претендовать те компании, которые привлекут внешние венчурные или иные инвестиции. Представив документы, удостоверяющие наличие уже утвержденных инвестиций, компания может рассчитывать на то, что государство удвоит инвестируемую сумму, предоставив грант в размере 100% этой суммы — это “Гранты софинансирования”.

Претендовать на получение грантов по этой программе могут те предприятия, которые соответствуют критериям, определенным законом РА “О государственном содействии сфере информационных технологий”, не имеют просроченных налоговых и кредитных задолженностей в течение последних 12 месяцев и за тот же срок не получали других грантов от Министерства высокотехнологической промышленности.

Гранты будет выделять независимая профессиональная комиссия, сформированная по принципу частно-государственного сотрудничества.