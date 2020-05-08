Высокая оценка еврокомиссара

Регион 08 мая, 2020 | Автор : admin

На днях вице-премьер РА Мгер Григорян провел видеовстречу с новоназначенным комиссаром ЕС по вопросам расширения и политике соседства Оливером Варге. На ней присутствовал также министр иностранных дел РА Зограб Мнацаканян. От имени правительства Армении господин Григорян поблагодарил ЕС за поддержку нашей страны в этот сложный период, коснулся эпидемиологической ситуации в Армении и постепенного снятия ограничений на передвижение и экономическую деятельность. Он также представил комиссару ЕС содержание 16 программ поддержки, разработанных правительством для нейтрализации социально-экономических последствий коронавируса нового типа.

Вице-премьер отметил, что между правительством и делегацией ЕС в Армении продолжается ежедневная работа по уточнению совместных действий с целью адекватного реагирования на сложившуюся ситуацию.

Мгер Григорян с удовлетворением подчеркнул, что в этой сложной ситуации удалось обеспечить преемственность программ, реализуемых по ключевым направлениям совместной повестки дня Армения-ЕС, в том числе по реформам судебно-правовой системы и полиции, а также развитию инфраструктуры.

В свою очередь, Оливер Варге высоко оценил предпринятые правительством антикризисные меры и заверил, что озвученные вице-премьером Республики Армения направления сотрудничества будут сохранены в повестке дня Армения-ЕС в качестве приоритета. Он отметил, что Европейский союз поддерживает своих партнеров также в нынешней тяжелой ситуации, и ЕС привержен оказанию помощи Армении в восстановлении и развитии экономики, в том числе посредством инфраструктурных проектов.

Собеседники подчеркнули необходимость полной реализации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС в качестве одной из основ реформ.

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян в контексте партнерства Армения-ЕС подчеркнул важность сохранения Восточного партнерства в качестве платформы для основанного на ценностях и всестороннего сотрудничества, а также развития регионального сотрудничества между странами Восточного партнерства. Глава внешнеполитического ведомства РА также коснулся важности начала диалога о либерализации визового режима между Арменией и ЕС.