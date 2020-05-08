Государство 08 мая, 2020 | Автор : admin

С целью предотвращения распространения эпидемии нового коронавируса 9 мая будут закрыты все дороги, ведущие к парку “Ахтанак” и к воинскому пантеону “Ераблур” — как пешеходные, так и транспортные.

Об этом сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Полиции Армении.

“В рамках тройного праздника состоятся лишь официальные протокольные мероприятия, а массовые мероприятия откладываются. Отметим, что нарушение установленного порядка приведет к правовым последствиям.

Уважаемые граждане, во избежание необратимых последствий распространения вируса призываем всех с пониманием отнестись к этому решению”, — говорится в сообщении полиции.