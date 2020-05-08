День Победы приближали, как могли

Тройной праздник — освобождения Шуши, создания Армии обороны Арцаха и Победы в Великой Отечественной войне отмечают 8-9 мая в Арцахе и Армении. Этот праздник с особым благоговением и любовью отмечается армянством всего мира — в Армении, Арцахе и Диаспоре. Одержанная 75 лет назад победа над фашизмом в Великой Отечественной войне принесла миру дорого доставшийся мир, ставший гарантией жизни народов и развития государств. Сотни тысяч армян всего мира, как в рядах Советской армии, так и сражаясь в движениях сопротивления других государств, внесли достойный вклад в эту победу, ценою своих жизней овеяли славой героический образ несгибаемого армянского воина. Всего несколько десятилетий тому назад пережив ужасы Геноцида и возродившись из пепла армянский народ в годы Второй мировой войны бился с врагом не только за совою родину, но и за свободу, справедливость и сохранение цивилизации.

Много лет спустя, в 1992 году, в другой войне за свободу и справедливость, во имя жизни нашего народа мы вновь в этот день отпраздновали Победу. Историческое освобождение Шуши — колыбели арцахского армянства, переломило ход Арцахской войны, приблизив прекращение боевых действий. Без малого три десятилетия мирного неба над головой, целое поколение арцахских детей, выросших не зная ужасов войны, возможность свободно жить на своей исторической родине, строить и развивать свое государство — вот тот великий дар, который преподнесли в этот день Арцаху и армянам всего мира освободившие Шуши армянские герои. Этот подвиг — подвиг армянского единения и братства, победа мощи триединства Армении, Арцаха и Диаспоры.

В условиях эпидемии коронавируса в обоих армянских государствах отменили массовые празднества. В Арцахе не состоятся шествие к Степанакертскому мемориалу, культурно-спортивные и иные многолюдные мероприятия. В Ереване 9 мая будет закрыт ряд транспортных и пешеходных дорог, в частности ведущих к парку “Ахтанак” и воинскому пантеону “Ераблур”. Но в Ереване будет воздушный Парад Победы, в котором примут участие летчики и экипажи самолетов Миг-29, Су-30СМ, Су-25 и вертолетов Ми-24П, Ми-8МТВ. Празднества отменены, но жива память о тех, кто подарил нам эти праздники, порой ценою собственных жизней.

600 тысяч армян воевали на фронтах Великой Отечественной войны

Армяне и Армении, и Арцаха внесли неоценимый вклад в Победу СССР над фашизмом во время Великой Отечественной войны. В годы войны в советскую армию было мобилизовано более 300 тысяч уроженцев Армянской ССР, еще столько же этнических армян были призваны на фронт из других советских республик. В ВОВ приняли участие шесть армянских национальных дивизий, пять из них были сформированы уже после начала. Так, прославленная 89-я стрелковая Таманская Краснознаменная ордена Красной Звезды дивизия сформировалась в Ереване в декабре 1941 года. Начав свой ратный путь от предгорий Кавказа, она участвовала в освобождении Севастополя, Балаклавы, Керчи. За героизм, проявленный на Таманском полуострове, дивизии было присвоено почетное наименование “Таманская”. За всю войну таманцами были освобождены более 900 населенных пунктов. Под командованием генерал-майора Нвера Сафаряна 89-я дивизия одна из первых пересекла границу СССР, прошла через всю Польшу и весной 1945-го вошла в столицу Третьего Рейха. За разгром немецкого гарнизона в Берлине дивизии был присвоен орден Кутузова второй степени. В Балаклаве, где находится братское захоронение бойцов 89-й дивизии, на средства Арм. ССР был воздвигнут памятник таманцам.

Воины-армяне участвовали во всех крупных сражениях и войсковых операциях ВОВ. Многие тысячи армян воевали при обороне Москвы, а будущий Маршал Советского Союза Ованес Баграмян командовал штабом фронтовой оперативной ударной группы правого крыла юго-западного фронта. В Сталинградской битве участвовали 30 тысяч армян, треть из них погибла. В сражении на Курской дуге приняли участие 10 тысяч армян. Под Курском также проявился полководческий талант Баграмяна и будущего маршала авиации Сергея Худякова (Арменак Ханферянц). Более 100 тысяч армян сражались на Кавказе и в боях за освобождение Керчи и Крыма. 80 тысяч армян освобождали Украину, 50 тысяч воевали в Белоруссии, в этих боях погибли 45 тысяч армян. Всего в годы ВОВ погибло от 200 000 до 300 000 армян.

Армянский народ дал СССР пять маршалов Победы — Иван (Ованес) Баграмян, Иван Исаков (Ованес Исаакян) — Адмирал флота, Амазасп Бабаджанян — главный маршал бронетанковых войск, Сергей Худяков (Арменак Ханферянц) — маршал авиации, Сергей Аганов — маршал инженерных войск. Еще более 60 генералов-армян осуществляли командование на всех фронтах войны, среди них — трое командующих армиями и трое командующих корпусами. По окончании войны 83 офицера получили генеральские звания. За участие в войне к различным государственным наградам были представлены более 66 тысяч армян. Звания Героя СССР были удостоены 107 солдат и офицеров. Дважды Героями стали Иван Баграмян и Нельсон Степанян. 27 армян стали полными кавалерами Ордена Славы. По числу героев СССР в годы Войны Армения занимает 6 место.

Особо отметим, что из Арцаха было мобилизовано или ушло на фронт добровольно 32% населения — 45 000 из общей численности населения края в 150 000 человек. 24 карабахца стали Героями Советского Союза. Летчик Нельсон Степанян посмертно получил вторую Звезду. Дважды удостоен этого высокого звания также Маршал Советского Союза Иван (Ованес) Баграмян, который в годы войны являлся единственным советским командующим фронтом неславянского происхождения. В целом Арцах дал стране 4 маршалов, одного Адмирала Флота Советского Союза. Десятки карабахцев стали генералами, командующими фронтом, армией, корпусом, дивизией. Тысячи воинов были награждены боевыми орденами и медалями.

Шуши армянской души

Освобождение Шуши — особая дата. Эта операция под названием “Свадьба в горах”, разработанная Аркадием Тер-Тадевосяном, легендарным Командосом, первым командиром Вооруженных сил НКР, была одной из блестящих страниц азербайджано-арцахской войны. Освобождение Шуши, десятилетиями находившейся в плену т.н. Азербайджанской ССР, было не только стремлением каждой армянской души, но и велением военного времени. Из Шуши, расположенной на труднодоступной скале и считавшейся неприступной крепостью, азербайджанцы беспрестанно вели прицельный и жесткий артобстрел находящегося на 750 метров ниже Степанкерта и близлежащих армянских сел из “Алазани”, “Града”, сжигавших все на своем пути. Каждый залп — сорок ракет. За сутки — более сотни залпов. Били в основном по жилым кварталам, чтобы убить побольше. Степанакерт практически на 70% был уничтожен, люди жили в подвалах, не было ни хлеба, ни воды… И в конце апреля было принято единственно возможное в сложившейся ситуации решение — штурмовать Шуши.

Операция “Свадьба в горах” началась в ночь на 8 мая 1992г. Несмотря на яростное сопротивление около 2500 вооруженных до зубов азербайджанских военных, армянским воинам под руководством командующего Силами самообороны Арцаха, советского кадрового военного Аркадия Тер-Тадевосяна удалось осуществить нашу общенациональную мечту — освободить Шуши из более чем полувекового плена.

С освобождением Шуши были обезврежены все азербайджанские огневые точки и военные базы в окрестностях столицы НКР. Это был не конец войны, но стратегически и психологически важный перелом. Издревле Шуши называли “ключом к Арцаху” — “кто владеет Шуши, то владеет Арцахом”.

Благодаря освобождению Шуши были разоружены все вражеские огневые точки, а также военные базы Степанакерта и ближайших районов. Живая сила противника и техника понесли большие потери. За освобождением Шуши последовала операция по открытию коридора Лачина и разблокированию Арцаха — открытию дороги жизни, соединяющей НКР и Армению. С освобождением Шуши окончательно укрепилась вера в победу над врагом своими средствами и силами. Это нанесло убийственный удар противнику, который на протяжении всей войны и по сей день не может преодолеть комплекс побежденного. Провал азербадйжанской попытки блицкрига в апреле 2016 года лишь усугубил этот комплекс.

Освобождение Шуши и создание рождавшейся в тяжелых и неравных боях Армии обороны Арцаха (официально она создана 9 мая 1992 года в качестве Вооруженных сил Нагорно-Карабахской Республики, объединив отряды самообороны, создававшиеся в начале 1990-х годов) положили начало нашей победе в навязанной нам Азербайджаном войне.