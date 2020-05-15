МИД Армении: Разрешение нагорно-карабахского конфликта основывается на принципе компромисса

Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян об этом заявил на заседании СМИД СНГ в ответ на выпады в адрес армянского государства со стороны министра ИД Азербайджана Эльмара Мамедъярова.

Отметив, что он вынужден отреагировать на вопрос, поднятый Мамедъяровым об урегулировании нагорно-карабахского конфликта, который обсуждается в формате сопредседательства Минской группы ОБСЕ, Мнацаканян сказал:

“Я не намерен долго говорить на эту тему, мы продолжаем очень интенсивно работать в этом формате. Нет альтернативы мирному урегулированию, мы нацелены на практическую работу, проводили эту практическую работу два года и намерены и дальше продолжать. Угрозы силой, применения силы отвергаются, и эти акценты, которые я слышал сегодня, отвергаются категорически.

Разрешение этого конфликта основывается на принципе компромисса: это означает отрицание также максималистических позицией какой-либо из сторон, и сопоставление тех обязательств, которые все стороны берут на себя для достижения сбалансированного, прочного компромисса.

С этим настроем мы продолжим работать в рамках процесса мирного урегулирования с намерениями достижения исключительно мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта“.