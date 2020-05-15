Режим чрезвычайного положения продлен до 13 июня

Государство 15 мая, 2020 | Автор : admin

Армения переходит к децентрализованной борьбе с распространением коронавируса, и стратегия состоит в том, чтобы вновь не вернуться к режимам закрытия. Это означает, что каждый гражданин должен принимать активное участие в борьбе с пандемией COVID-19 и в рамках своего поведения нести определенную долю ответственности за то, чтобы уберечь себя и членов своей семьи от заражения, а также не стать источником распространения инфекции.

Чрезвычайное положение, объявленное 16 марта с целью эффективной организации мероприятий, направленных на преодоление эпидемии и предотвращение распространения вируса COVID-19, продлено до 13 июня. Такое решение принято на вчерашнем заседании правительства.

Предваряя обсуждение проекта правительственного постановления о продлении срока действия чрезвычайного положения, премьер-министр Никол Пашинян отметил, что необходимость в таком решении продиктована складывающейся эпидемической ситуацией.

“В последние дни мы имеем ежедневный прирост новых случаев выявления коронавируса более сотни, и здесь очень важно понять, почему это происходит”, — констатировал глава правительства. Накануне, совершив прогулку по улицам Еревана и пообщавшись с населением, Никол Пашинян констатировал связанную с таким приростом социально-психологическую проблему: среди граждан Армении активно распространяется мнение, что болезни коронавируса на самом деле не существует. Причина такого восприятия, по его мнению, в том, что приблизительно у 75% позитивно диагностированных пациентов болезнь протекает бессимптомно, а значит, для переболевших людей это лишь написанный на бумаге диагноз, в который трудно поверить. “Человека очень трудно убедить, что он действительно имел какую-то проблему, пока кто-либо из членов этой семьи, в основном пожилого возраста, не заразился и его состояние не ухудшилось, вплоть до прискорбного смертельного исхода. Кстати, на сегодняшний момент у нас 49 случаев смерти. И значит осязаемо эту болезнь на себе чувствуют те граждане, члены семьи которых, пожилые люди заболевают и их состояние ухудшается”, — пояснил Никол Пашинян, отметив, что действия правительства в подобной ситуации должны заключаться не в том, чтобы применять ограничения, а пытаться убеждать людей, где необходимо принуждать, чтобы они соблюдали определенные каноны безопасности.

Применявшиеся ранее, в марте-апреле строгие карантинные меры изжили себя, поскольку те цели, которые преследовались в связи с их введением, достигнуты. Расширены больничные возможности: вместо имевшихся 300 коечных мест в инфекционных отделениях мы теперь имеем 1500 и процесс оборудования новых продолжается. Также за период карантинных ограничений проведена работа по техническому дооснащению медицинских учреждений, и в настоящее время наши больницы оснащены достаточным количеством оборудования: имеется 100 аппаратов искусственной вентиляции легких и еще 70 в настоящее время закупаются, а также еще приобретено около 100 единиц приборов более упрощенного типа. При этом, в настоящее время к аппаратам ИВЛ подключены всего шестеро пациентов.

Таким образом, создан серьезный “запас прочности” системы здравоохранения, которого, как считает руководство страны, достаточно для продолжения борьбы с эпидемией в менее жестких для граждан условиях. При этом Никол Пашинян предупредил от преждевременного празднования победы над невидимым врагом. Он пояснил, что на сегодняшний день нет окончательной уверенности в абсолютном преодолении угрозы повторения у нас “итальянского” сценария, с опасностью иметь до десяти тысяч смертей в месяц. “Мы должны констатировать, что как бы ни была наша стратегия нацелена на невозврат к режиму ограничений, тем не менее, мы можем быть вынуждены пойти на такое решение, — подчеркнул премьер-министр. — Есть одно обстоятельство, при котором это произойдет: если мы исчерпаем свои возможности оказания медицинской помощи симптоматическим больным”.

Нынешние цифры статистики: 2217 активных случаев, при этом лишь 660 больных пневмонией, но даже среди них у 20-25% пневмония протекает в легкой форме. Следовательно, существует довольно значительный резерв свободных коек и медицинской техники. Однако, если ситуация изменится, и нуждающихся в медицинской помощи будет больше 1500, правительство будет вынуждено вернуться к режиму ограничений.

Отметив, что касательно течения болезни существуют лишь весьма общие наблюдения, что детям вирус угрожает в меньшей степени, а для пожилых и имеющих хронические заболевания он жизненно опасен, Никол Пашинян подчеркнул, что никто в мире не может конкретному человеку гарантировать легкой формы болезни, как бы здоров и молод он ни был. Посему каждому следует придерживаться трех простых правил: соблюдать социальную дистанцию, а также при общении носить медицинские маски (которые сейчас уже производятся в Армении и имеются в достаточном количестве); не касаться лица не продезинфицированными руками; пользоваться посудой, которая прошла либо тепловую обработку, либо подвергнута дезинфекции соответствующими составами.

В том, что касается последнего правила премьер-министр подчеркнул особую ответственность действующих в стране объектов общественного питания. Вообще, касательно всех хозяйствующих субъектов комендатура определила каноны поведения, которые должны строжайше соблюдаться.

“Мы вынуждены, просто не можем не продлить режим чрезвычайного положения в том понимании, что мы не собираемся применять строгих ограничений. Но режим ЧП необходим как инструмент, который можно применить в зависимости от ситуации. Сколько мы ни пытались всевозможные ситуации регулировать другими инструментами, но есть одно обстоятельство, при котором применим только инструмент чрезвычайного положения. Это случай, когда конкретный населенный пункт необходимо закрыть. Это возможно только в условиях ЧП”, — пояснил Никол Пашинян. Он также отметил, что деятельность комендатуры необходима для принуждения выполнения определенных правил, а комендатура может существовать только в условиях чрезвычайного положения.

Завершая свою речь, премьер-министр обратился с призывом к гражданам Армении. “Дорогие соотечественники! Правительство Республики Армения с первого дня, как по вопросу коронавируса, так и по всем остальным было прозрачным. Мы никакой, абсолютно никакой информации, как я и обещал, не скрывали от граждан Республики Армения, независимо от того, насколько эта информация была благоприятной или неблагоприятной для правительства Армении. И наше правительство прежде никогда не обвиняли в сокрытии событий. Вчера, пройдя по Еревану, я понял, что есть сомнения, что мы завышаем цифры. Непонятно, зачем мы должны завышать. И значит, прошу всех, быть очень строгими в отношении выполнения тех правил, которые установит комендатура”, — подчеркнул Никол Пашинян, отметив необходимость широкого освещения этих правил в средствах массовой информации.