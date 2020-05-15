МИД АРЦАХА: Успех в процессе урегулирования конфликта зависит от двух ключевых условий

Со дня подписания Арцахом, Азербайджаном и Арменией при посредничестве России соглашения о полном прекращении огня и военных действий прошло 26 лет. Оно вступило в силу 12 мая 1994г. и “является единственным ощутимым достижением в процессе урегулирования азербайджано-карабахского конфликта, которое стало результатом полноценных трехсторонних переговоров с прямым и полноправным участием в них одной из основных его сторон — Республики Арцах“, отмечается в заявлении МИД Арцаха.

Путь к бессрочному перемирию был нелегким, говорится в заявлении: “Предыдущие попытки положить конец войне срывались из-за позиции Азербайджана, который, будучи уверенным в своем военно-техническом превосходстве, надеялся на силовое решение конфликта. Дипломатический успех стал возможен лишь после того, как Армия обороны Арцаха отразила вооруженную агрессию Азербайджана и обеспечила безопасные границы республики и тем самым серьезно подорвала потенциал Баку, нацеленный на решение конфликта посредством военной силы“.

Кроме того, Азербайджан не желал вести прямые переговоры с Республикой Арцах. Однако после существенного ослабления своего военного потенциала азербайджанское руководство не только перестало препятствовать полноценному вовлечению официального Степанакерта в переговорный процесс, но и само неоднократно инициировало прямые контакты с властями Арцаха, в том числе на высшем уровне. Устранение основного препятствия для ведения прямых переговоров позволило сконцентрироваться на вопросах по существу и тем самым заложить основу для последующего дипломатического успеха — установления бессрочного режима прекращения огня и военных действий, говорится в заявлении.

“Трудно переоценить всю значимость соглашения от 12 мая 1994 года, которое позволило перевести азербайджано-карабахский конфликт в политико-дипломатическое русло и создать условия для того, чтобы стороны при содействии международных посредников могли сосредоточить свои усилия непосредственно на поиске путей окончательного урегулирования конфликта посредством переговоров. К сожалению, в последующие годы не удалось развить этот успех, что было обусловлено возвращением Азербайджана к своей прежней политике конфронтации, угроз и отказа от переговоров с прямым участием Арцаха”, — отмечает МИД Арцаха.

Арцахское внешнеполитическое ведомство подчеркивает, что соглашение от 12 мая 1994 года демонстрирует, что успех в процессе урегулирования конфликта зависит от двух ключевых условий:

— исключение каких-либо иллюзий относительно возможности решения конфликта посредством силы;

— организация полноценных трехсторонних переговоров, при которых каждая из сторон конфликта ведет переговоры от своего имени и по тем вопросам, которые входят в ее компетенцию.

“Республика Арцах вновь подтверждает свою приверженность исключительно мирному урегулированию конфликта и последовательно прилагает усилия для полноценного поддержания режима прекращения огня, будучи готовой решительно предотвратить любую попытку Азербайджана развязать очередную агрессию”, — говорится в заявлении.

Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян по этому поводу отметила, что соглашение между Арцахом, Азербайджаном и Арменией о прекращении огня положило конец военной агрессией, развязанной Азербайджаном против народа Арцаха. “Соглашение бессрочно: его неукоснительная реализация и укрепление режима прекращения огня, в том числе, посредством осуществления достигнутых при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ соглашений, является ключевой частью мирного процесса в Нагорном Карабахе”, — отметила она. Пресс-секретарь подчеркнула, что применение силы и угрозы силы со стороны Азербайджана, сопровождающееся позицией, отрицающей взаимные уступки в переговорах, является главным препятствием в мирном урегулировании азербайджано-арцахского конфликта.

Примечательно, что Азербайджан по поводу 26-й годовщины этого соглашения не обмолвился ни словом. Будто и не было этого документа. Объяснений этого несколько. Во-первых, Баку неприятно вспоминать о том, как его, по сути, принудили к миру. Тогда Азербайджан, понесший после приведения 12 июня 1993г. к власти Гейдара Алиева крупные территориальные потери, стоял перед угрозой дальнейшего продвижения Армии обороны Арцаха, чтобы было чревато полным крахом как авторитета Г.Алиева, так и самого Азербайджана. Во-вторых, официальному Баку совсем не с руки вспоминать о том, что некогда он не только вел переговоры с Нагорно-Карабахской Республикой, но и подписал с ней 5 мая 1994г. Бишкекский протокол, под которым стоят подписи глав парламентов Армении, Азербайджана и НКР. Ну, а в мае министры обороны трех стран подписали Соглашение о прекращении огня. Эти трехсторонние документы, как не без основания опасаются в Баку, могут служить подтверждением признания Азербайджаном Нагорно-Карабахской Республики. В-третьих, Баку отказывается признать бессрочный характер этого соглашения, пытаясь убедить международное сообщество, что не Арцах и Армения стали жертвами крупномасштабной военной агрессии со стороны Азербайджана, а он сам стал якобы “жертвой армянской агрессии”. Ну, и в-четвертых, Баку не намерен отказываться от политики применения военной силы, о чем свидетельствуют его систематические нарушения режима прекращения огня азербайджанской стороной на границах с Арцахом и Арменией, а апогеем стала военная агрессия Азербайджана против Арцаха в апреле 2016г.

Годовщину подписания соглашения о прекращении огня Азербайджан “отметил” новым обстрелом приграничных населенных пунктов Армении, в частности, села Беркабер Тавушской области. По сообщению пресс-секретаря Минобороны РА Шушан Степанян, обстрел 13 мая со стороны азербайджанских боевых опорных пунктов велся из крупнокалиберного оружия, в результате чего жилые дома получили повреждения. Жилые дома, а значит под обстрелом находились мирные жители, в том числе дети. Действия азербайджанских ВС были пресечены в результате ответных мер, предпринятых армянскими воинами в направлении огневых пунктов противника.