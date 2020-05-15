Международный конкурс имени Арама Хачатуряна-2020 состоится

Он пройдет исключительно в онлайн-формате

В день рождения великого армянского композитора Арама Хачатуряна, 6 июня, стартует XVI Международный конкурс им. Хачатуряна. Из-за ситуации с коронавирусом и ограничений на передвижение по всему миру из-за пандемии организаторы решили в этом году провести конкурс онлайн. Таким образом конкурс станет первым в своем роде смотром в мире классической музыки, который пройдет в цифровом формате.

Новый цифровой формат предоставит участникам конкурса, членам жюри и зрителям уникальную возможность наблюдать за этим событием из дома. И главная особенность этой уникальной платформы в том, что третий этап конкурса пройдет в сопровождении официального оркестра конкурса — Государственного симфонического оркестра Армении под управлением Сергея Смбатяна. Как сообщили “РА” из пресс-cлужбы конкурса, весь процесс — концерты открытия и закрытия, а также этапы конкурса будут транслироваться на официальном сайте конкурса Хачатряна: https://bit.ly/2zYUgCg.

Организаторы конкурса также нашли интересные решения для проведения этого важного культурного мероприятия: на протяжении всего смотра будет использован ряд технологических инноваций.

Отметим, что в этом году XVI Международный конкурс имени Хачатуряна в онлайн формате пройдет с 6 по 15 июня по специальности скрипка. В нем примут участие музыканты в возрасте 16-32 лет. Конкурс Хачатряна состоит из предварительных слушаний и 3 туров: 1 тур, 2 тур (полуфинал), 3 тур (финал). В конкурсную программу по традиции для обязательного исполнения будут включены произведения Арама Ильича Хачатуряна (для участников полуфинала и финала).

Первый призер получит денежный приз в размере 15 000 долларов, второй призер -в размере 10 000 долларов, а третий призер получит денежный приз в размере 5000 долларов. Также предусмотрено вручение ряда специальных призов.

Напомним, что Международный конкурс имени Хачатуряна является членом Всемирной федерации международных музыкальных конкурсов (World Federation of International Music Competitions): организатором конкурса является культурный фонд “Арам Хачатурян-конкурс”. Конкурс Хачатряна призван выявить талантливых молодых музыкантов и предоставить им возможности для профессионального роста.