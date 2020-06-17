Прибыли в Москву для участия в Параде Победы

Регион 17 июня, 2020 | Автор : admin

Для участия в параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 75 военнослужащих ВС Армении уже прибыли в столицу Российской Федерации Москву. Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян.

“Для участия в параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, который состоится 24 июня в Москве, 75 военнослужащих ВС Армении находятся в Москве — прошли соответствующее медицинское обследование и готовы к параду. Военнослужащие сейчас участвуют в совместных репетициях и подготовительных мероприятиях”, — сказала Степанян.

Военнослужащие Вооруженных сил Армении в ходе парада пронесут боевые флаги Таманской дивизии и флаги Армении.

Военный парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, вследствие эпидемии коронавируса, не состоялся 9 мая, был перенесен на 24 июня. На параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, будет присутствовать и премьер-министр Армении Никол Пашинян.