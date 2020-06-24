Закир Аскер Оглы запутался в показаниях

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов разразился пространным интервью, в котором в очередной раз отметился смехотворными откровениями военно-политического характера. Не стану подробно разбирать этот пропагандистско-лизоблюдский бред сивого мерина в эфире одного из азербайджанских телеканалов, в котором он за неполный час успел несколько десятков раз поблагодарить президента и главнокомандующего ВС Азербайджана за заботу об армии, мудрую политику во всех сферах. Если есть там серьезные темы, то их анализ — дело экспертов. Но пройти мимо некоторых перлов азербайджанского министра, над которым откровенно издеваются в самом Азербайджане, просто невозможно.

Взять хотя бы разглагольствования Гасанова о военной агрессии Азербайджана против Арцаха в апреле 2016г. По словам Гасанова, это была “контратака Азербайджана, ответ на их (армян — Г.М.) пропаганду“ с целью “малочисленным составом в этих частях на передовой отбросить их из населенных пунктов”. Речь идет о Талише, где азербайджанские бандиты зверствовали, убивая не только армянских военнослужащих, но и мирных граждан, глумились над ними, отрезая уши и головы не только уже убитым, но и еще живым людям. Что касается высказывания Гасанова о “контратаке в ответ на пропаганду”, — это, надо сказать, нечто новое в военной науке. Видимо, тем самым горе-министр хотел протолкнуть азербайджанскую дезу о том, что, мол в апреле 2016-го не Азербайджан осуществил военную агрессию против Арцаха, а армяне напали на азербайджанские позиции, а азербайджанцы были вынуждены провести контрнаступление и попутно захватить какие-то территории. Однако гасановская фраза о том, что армяне тогда “сняли начальника разведки и, извините за выражение, прошляпили”, — яркое свидетельство того, что Азербайджан не контратаковал, а наступал. Контрнаступление “прошляпить” невозможно…

Елдаш Гасанов второй раз подтверждает, что в апреле 2016г. Азербайджан был инициатором новой военной агрессии против Арцаха. В первый раз он “проговорился” в конце мая сего года, заявив, что “противник должен осознать: меры, которые мы предпримем на этот раз, будут отличаться от апрельских событий 2016 года, а удары, которые будут нанесены, приведут к его политическому, экономическому и военному краху в целом”. Пресс-секретарь МО Армении Шушан Степанян тогда отметила также: заявление главы МО Азербайджана является признанием того, что азербайджанская сторона не довольна результатами войны, поскольку не добилась решения поставленной задачи. “Он понесет личную ответственность за каждое слово, решение, сказанное и принятое как раньше, так и сегодня, а также за кровь, пролитую как армянскими, так и азербайджанскими военнослужащими”, — отметила она. Более того, комментируя предпринятые в апреле 2016-го Россией усилия по прекращению огня в зоне азербайджано-арцахского конфликта, российский военный эксперт Владимир Евсеев отмечал: “Армянская сторона могла бы провести наступление, но здесь Россия сделала все, чтобы убедить армянскую армию и оборону Нагорного Карабаха отказаться от контрнаступления. То, что не было наступления с армянской стороны, т.е. пересечения азербайджанской границы, это результат усилий России”.

Именно с учетом того, что агрессивность и угроза возобновления военных действий исходят от Азербайджана, США и передали армянским сторонам установленные на границе Азербайджана с Арцахом системы видеонаблюдения, по поводу которых Гасанов в интервью открыто проявил недовольство. “Армяне, благодаря своим спонсорам в США (я кстати, высказывал это представителям Соединенных Штатов) закупили, правда никто не ответил мне как, оборудование военного предназначения. И установили вдоль линии фронта — системы наблюдения… Это небольшая проблема. Но армянские ВС после их установки отошли глубже, чтобы их не доставало стрелковое оружие”, — пожаловался глава МО Азербайджана. Т.е. он недоволен тем, что эти системы мешают азербайджанской стороне — если не интенсивно обстреливать армянские позиции, то осуществлять внезапные диверсионные вылазки. И это еще один довод в пользу того, что армянские стороны должны активно настаивать на внедрении механизмов расследования инцидентов, от которых отказывается именно Азербайджан.

И, наконец, особо волнующий закавказских турок вопрос — почему, несмотря на угрожающие заявления, армия Азербайджана так и “не ударила” по Шуши 21 мая 2020г., когда там проходила инаугурация новоизбранного президента НКР? Сначала министр попытался “прикрыться”, как щитом, своим главнокомандующим: “Было озвучено мнение, что министр должен был поднять вопрос перед господином президентом, что необходимо что-то предпринять. Я хочу, чтобы все услышали: господин президент знает, что надо делать, лучше меня и других, и он сделал”. А потом выдал нечто несуразное по поводу того, что, мол, в те дни ВС Азербайджана проводили масштабные учения по указанию Верховного главнокомандующего, и “…тысячи солдат, сотни танков и артиллерия были мобилизованы во всех направлениях”, из-за чего мол “армяне запаниковали и стали обращаться в международные организации… их генералы и политики стали жаловаться, мол, им угрожают, оказывают на них давление… армянское лобби встревожилось… и через проармянского сенатора они обратились к министру обороны США и госсекретарю с призывом остановить Азербайджан”.

Надо же, как оперативно сработали и армянское лобби, и Госдеп… Вот все у азербайджанцев было готово к удару, но в последний момент Америка помешала… Вечно эти посредники у азербайджанцев под ногами путаются, не дают прицелиться…