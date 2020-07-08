Армения была и остается единственным гарантом безопасности и свободы Арцаха

Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян побывал с рабочим визитом в Арцахе, где провел встречи с высшими руководителями республики — Президентом Араиком Арутюняном, министром ИД Масисом Маиляном, председателем парламента Артуром Товмасяном.

Главной темой встреч был вопрос нынешнего этапа процесса мирного урегулирования азербайджано-арцахского конфликта. В частности, Мнацаканян представил итоги состоявшихся недавно видеоконференций с сопредседателями Минской группы ОБСЕ и министром иностранных дел Азербайджана. В этом контексте отмечалась необходимость реализации практических мер по снижению рисков и поддержанию стабильности в зоне конфликта для обеспечения необратимости мирного процесса, подчеркивалась недопустимость воинственных и провокационных заявлений, озвученных недавно властями Азербайджана на различных уровнях, что ставит под угрозу мирный процесс и препятствует формированию атмосферы доверия. В то же время вновь была подчеркнута необходимость полноценного участия официального Степанакерта в переговорах для повышения эффективности мирного процесса.

В интервью Общественному ТВ Арцаха глава МИД Армении подчеркнул, что восстановление прямого участия Степанакерта “очень важный принципиальный вопрос для нас, это, помимо прочего, практический вопрос”. “Если мы действительно концентрируемся на эффективном мирном переговорном процессе, то реализация этой функции в плане обеспечения прямой эффективности, участие Арцаха в процессе — практическая задача. Это никоим образом не снижает ответственность и обязательства Армении в этом процессе, но фиксирует более четкую эффективность для обеспечения реального прогресса в мирном процессе”, — сказал Мнацаканян.

Комментируя заявление Баку об использовании относительного затишья на передовой для укрепления своих позиций, глава МИД Армении отметил: “Армянские стороны, Арцах более чем полны решимости защищать свою безопасность, свое право на жизнь, свою свободу. Армения была и остается единственным гарантом безопасности и свободы Арцаха. И Армения, и Арцах имеют достаточный потенциал для защиты, и язык угроз отвергнут армянскими сторонами. Армянские стороны также готовы и со всем потенциалом осуществляют свою работу в плане укрепления обороны. Это непрерывный и постоянный процесс. Одной рукой стрелять, другой вести переговоры — такая формула неэффективна и неприемлема”. Народ Карабаха никогда больше не подвергнется тем опасностям, которые он видел в 1990-х годах, подчеркнул Зограб Мнацаканян.

Он отметил, что соблюдение соглашения о прекращении огня от 1994 года остается одним из важнейших требований, имеющих ключевое значение для армянской стороны в процессе переговоров. Это в интересах всех сторон. Армянские стороны более чем готовы обороняться и защищать свое право на существование, однако перемирие является необходимым условием для эффективного продвижения в мирном процессе, сказал он.