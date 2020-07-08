Чистка в МИД Азербайджана

Борьба с коррупцией или яма для Мамедъярова?

События в Азербайджане настораживают. Уже несколько дней появляются сообщения о вовлечении подразделений ВС Азербайджана в процесс контроля за соблюдением требований особого карантинного режима на ряде территорий. Каких именно, не сообщается.

Вместе с тем, в соцсетях распространяются панические статусы о массовом отъезде и эвакуации жителей приграничных населенных пунктов Тертерского и Геранбойского районов. Более того, как отмечает блогер Ален Гулян, в городах Азербайджана замечены патрули, состоящие из военнослужащих сил специального назначения Минобороны ( в народе они известны как “Яшма”).

Это те силы, которых в Турции и в других странах готовят исключительно для разведывательно-диверсионных вылазок и других специальных операций. “Зачем власти Азербайджана без объявления чрезвычайного положения привлекли армию (тем более элитные специальные подразделения) “к охране общественного порядка” или для “контроля ношения гражданами медицинских масок”, если МВД Азербайджана имеет свои внутренние войска (только в Баку несколько полков), полки по охране общественного порядка, полицейский спецназ и т.д..? Это, если не ошибаюсь, более 10 тысяч сотрудников. Помимо этого, к стратегическим объектам переброшена армейская бронетехника. Власти Азербайджана явно чего-то боятся и готовятся к худшему”, — полагает Гулян.

Президент Алиев заявил, что здравоохранение страны должно быть готово к самой критической ситуации, вызванной пандемией коронавируса COVID-19. Он не знает, когда закончится карантин, однако на данный момент, по его словам, ситуация с вирусом находится под контролем, несмотря на рост темпов распространения инфекции. Выходит, дело не в медицине. Не из-за вируса же 3 июля Служба госбезопасности (СГБ) Азербайджана провела спецоперацию в МИД на основании поступившей информации о том, что “некоторые должностные лица МИД Азербайджанской Республики умышленно использовали свои полномочия против интересов службы и допустили многочисленные незаконные действия, наносящие значительный ущерб охраняемым законом интересам общества и государства, проводятся следственно-оперативные мероприятия”. По итогам проверок и обысков в домах и кабинетах начальника Управделами, председателя Тендерной комиссии МИД Фархада Моллазаде, начальника хозяйственного отдела Салима Ализаде и начальника Консульско-юридического отдела Нурупаши Абдуллаева все трое были арестованы по обвинению в злоупотреблениях, взяточничестве и присвоении средств. Надо сказать, разговоры о злоупотреблениях, то бишь о коррупции в МИД Азербайджана, ходят не один год: о присвоении бюджетных денег, взяточничестве по разным поводам и т.д. Причем обвинения звучали и в адрес главы МИД Эльмара Мамедъярова. Ряд СМИ опубликовал информацию о зарубежной недвижимости семьи Эльмара Мамедъярова. В частности, говорилось о нескольких квартирах в США. Министру аж пришлось обратиться в СГБ с просьбой расследовать кампанию очернения против него. Впрочем, аналогичные обвинения звучали и звучат в отношении любой другой госструктуры шикующего на нефтедоллары Азербайджана, в т.ч. в адрес семьи президента. И не знать о том, что происходит в МИД, Алиев не мог. Знал и ждал подходящего момента.

Думается, неспроста года 2-3 назад в СМИ заговорили о перспективе отставки Мамедъярова с поста главы МИД. Депутаты, чиновники разных уровней стали выражать недовольство проводимой им политикой на карабахском направлении — мол, по его вине указанный президентом Алиевым курс терпит провалы на переговорах, уступая в жесткости армянской стороне (?!), на стороне которой якобы выступают сопредседатели МГ. На счастье Мамедъярова его еще не обвиняют в шпионаже в пользу Армении.

Скорее всего происходящее укладывается в процесс затеянных Алиевым 2-3 года назад кадровых перегруппировок, который он именует реформами. Под этим соусом были проведены внеочередные выборы в парламент Азербайджана, сменены первые лица в силовых структурах, уволены “старые волки” из президентской администрации и т.д. Тогда многие объясняли происходящее противостоянием кланов “нахиджеванских и ненахиджеванских”, то бишь, соответственно, Алиевых и Пашаевых, к роду которых принадлежит первый вице-президент страны и супруга президента Мехрибан-ханум. Кто и зачем начал кампанию против МИД и его главы, пока не ясно. Однако стоит отметить, что Мамедъярова нещадно критикует бывший министр иностранных дел Азербайджана (с марта 1998 года до октября 1999 года) Тофик Зульфугаров и что в этом году заметно активизировался с заявлениями в том числе внешнеполитического толка, особенно с критикой Армении помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики алиевской администрации Хикмет Гаджиев, который до сентября 2018г. пребывал в статусе главы пресс-службы МИД Азербайджана. Кстати, уроженец Гянджи Хикмет Гаджиев сменил в администрации президента уроженца села Шихмахмуд Бабекского района Нахиджеванской АР Новруза Мамедова.

Замечу, что критика в адрес Мамедъярова активизируется практически после каждой его встречи с главой МИД Армении. В свете происходящих в МИД Азербайджана событий невольно задаешься вопросом: являются ли аресты сотрудников МИД Азербайджана предупреждением или последним звоночком для самого министра?